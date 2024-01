Sbohem logo Nokia? HMD zvažuje výrobu pod vlastní značkou

HMD Global nejspíše chystá další chytrý telefon

Zajímavostí je, že na sobě nemá logo legendární finské značky Nokia

Pokud se tato spekulace potvrdí, znamenalo by to definitivní konec jedné éry

Chytré telefony s logem finské značky Nokia na zádech jsme v posledních letech vídali čím dál tím méně. Před nějakou dobou se firma HMD Global, která vlastní práva na legendární značku, rozhodla zaměřit především na cenově dostupná zařízení, přičemž konkurence je v tomto segmentu poměrně nelítostná, o čemž se Finové přesvědčili na vlastní kůži. Nyní se na internetu objevily rendery, které naznačují, že se možná HMD Global chystá poslat značku Nokia definitivně k ledu a raději vsadí na vlastní jméno.

Nokia se možná definitivně vytratí ze světa telefonů

Serveru 91mobiles se podařilo získat render smartphonu HMD, který by již neměl obsahovat logo Nokia. V loňském roce byla v databázi IMEI spatřena dvě modelová čísla, a to N159V a TA-1585, přičemž se zdá, že tento uniklý render patří modelu číslo N159V. Ze snímku je patrné, že smartphone od HMD má černá matná záda a plochý displej.

Na zadní straně jsou dva fotoaparáty umístěné v obdélníkovém fotomodulu a selfie kamera je umístěná v průstřelu v horní části uprostřed obrazovky. A na pravé straně zařízení jsou vidět tlačítka hlasitosti a vypínací tlačítko. Soudě podle materiálu, který vypadá jako plast, je možné, že by tento telefon mohl být levným zařízením nebo smartphonem spadajícím do střední třídy.

Kromě designu se z uniklého renderu nedá vyčíst mnoho dalšího. Lze však odhadovat, že vzhledem k tomu, že modelová čísla N159V a TA-1585 byla certifikována ve stejnou dobu, mohlo by se jednat o jeden a tentýž telefon. Různá modelová čísla mohou být pouze pro regionální varianty nebo lehce upravená verze pro potřeby operátorů.

Opuštění známé značky dává z pohledu HMD Global smysl – punc Nokia už nemá takový zvuk jako v minulosti a současní zákazníci už netrpí nostalgií, která by pomáhala prodejům. Namísto toho musí firma platit licencování značky, které jistě stojí nemalé peníze. Pokud se tato spekulace potvrdí, znamenalo by to definitivní tečku za značkou Nokia v mobilním průmyslu.