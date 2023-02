Satelitní komunikace od Samsungu není jen o SOS zprávách. Umí i streamovat video

Samsung odhalil vlastní standard hybridní satelitní komunikace

Se spolupráci s 5G sítěmi zvládne i datově náročnější úlohy

Zatímco někteří výrobci smartphonů pomalu nasazují do svých zařízení podporu satelitní komunikace, Samsung u nedávno představených vlajkových modelů Galaxy S23 tuto technologii zcela vynechal. To ale neznamená, že v této oblasti nepodniká žádné kroky.

Korejská firma v tomto týdnu oznámila úspěšnou standardizaci vlastní technologie 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), která dokáže zabezpečit dvoucestnou satelitní komunikaci. Využitelnost této technologie se neomezuje pouze na zasílání SOS zpráv, ale teoreticky si poradí i se streamováním videa ve vysokém rozlišení, což korejský gigant ověřil na vlastním modemu Exynos Modem 5300.

Princip technologie 5G NTN je následující – zařízení vybavené modemem kontaktuje satelit, který informaci „odrazí“ na pozemní stanicí a ta ji předá do běžné mobilní sítě. Je přitom jedno, zda se uživatel nachází v horách, pouštích nebo uprostřed oceánu, systém by měl fungovat na jakémkoliv místě s výhledem na širé nebe. Využití by měl najít v oblastech, které postihly přírodní katastrofy, a není možné se v nich spolehnout na běžný mobilní signál.

Samsung s touto technologií nepočítá pouze u smartphonů, ale i dalších zařízení včetně létajících automobilů a bezpilotních letadel. Je vidět, že korejská firma kouká do vzdálené budoucnosti, kdy by chtěla mít v hybridních pozemních a NTN sítích vedoucí postavení. 5G NTN splňuje standardy definované v 3rd Generation Partnership Project (3GPP Release 17), takže by měla být zajištěná interoperabilita se sítěmi všech mobilních operátorů, a také s mobilními čipy a koncovými zařízeními.

Samsung není v této iniciativě sám, Qualcomm letos v lednu oznámil vlastní technologii Snapdragon Satellite, který by měl rovněž umožnit dvoucestnou satelitní komunikaci. Která z firem uchopí satelitní komunikaci lépe, se dozvíme pravděpodobně už letos na podzim, kdy bychom mohli vidět první ukázky těchto technologií v koncových zařízeních.