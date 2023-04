Samsungu se do rychlého nabíjení nechce. Nezmění to ani chystané skládačky

Certifikace odhalila rychlost nabíjení Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5

Bohužel si stále budete muset vystačit s 25W nabíjením

Adaptér v balení pravděpodobně také nebude

Vypadá to, že Samsung opět uvede další generaci ohebných telefonů s 25W nabíjením. Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 se objevily v certifikaci společnosti 3C v kombinaci s EP-TA800, což je standardní 25W adaptér, který si u korejské společnosti můžete zakoupit. Nebudou tak následovat Galaxy S23 Ultra, který podporuje alespoň 45W nabíjení. Pro jistotu je ještě dobré zmínit, že v balení nadcházejících prémiových Samsung telefonů velice pravděpodobně neuvidíme žádný adaptér.

Očekává se, že nová generace ohebných zařízení bude představena v létě tohoto roku. Podobně jako u Galaxy S23, i zde bychom měli vidět čipovou sadou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jak Z Fold 5 (SM-F9460), tak Z Flip 5 (SM-F7310) by měly mít nový design pantu, který by měl „skrýt” notoricky známý ohyb displeje, jenž byl k vidění u minulých generací. Z Flip 5 také přinese větší vnější displej o velikost zhruba 3,4 palců.