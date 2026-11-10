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Samsung zkoumá nový typ skládačky: namísto otevírání se má vysouvat

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 11. 13:30
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Render skládacího telefonu Samsung s vysouvacím displejem
  • Samsung dlouhodobě zkoumá nové typy konstrukcí skládacích telefonů
  • Často se skloňuje hlavně rolovací telefon, ale nyní se dostává do popředí jiný koncept
  • Již příští rok bychom se mohli dočkat skládačky s vysouvacím displejem

Aktuálně se na trhu nachází tři typy skládacích telefonů – véčka, skládačky otevírající se jako kniha a trojité skládačky. Konstrukce všech těchto telefonů se ale opírá o jeden a ten samý princip v podobě přeložené konstrukce. Samsung dlouhodobě zkoumá i jiné možnosti a je možné, že se příští rok vytáhne se zcela novým typem, který se nebude otevírat a zavírat, nýbrž vysouvat.

Nový typ skládačky v přípravě?

Různé typy konstrukcí pro skládací telefony zkoumá většina výrobců a v poslední době jsme byli nejblíže asi mobilům s rolovacím displejem. Samsung se ale zaměřil na trochu jiný typ a podal si patentovou přihlášku na vysouvací konstrukci. Tento telefon se neotevírá jako kniha, jako véčko ani se jeho displej neroluje, ale vysouvá se směrem nahoru.

Patent skládačky s vysouvacím displejem
Patent skládačky s vysouvacím displejem

Horní část displeje by se tedy v případě potřeby vysunula, čímž by zvětšila celkovou plochu a o tomto konceptu se hovoří jako o modelu Galaxy Z Slide. Patentový návrh s číslem 2026/0333595 A1 ukazuje telefon tvořený dvěma částmi – spodní je pevná, tu uživatel drží v ruce a horní se vysouvá směrem nahoru.

Samsung myslel i na malé detaily

Velmi zajímavě u tohoto patentového návrhu vypadá fotoaparát. Ten je umístěný na pohyblivé části, a když je telefon zatažený, tak je možné ho používat díky výřezu v pevné části. Z nákresu vyplývá, že je fotoaparát duální a že se pohyblivá část vysouvá zhruba o třetinu velikosti pevného segmentu. V zataženém stavu vypadá tento telefon trochu jako model Galaxy Z Fold 8.

Render skládacího telefonu Samsung s vysouvacím displejem
Render skládacího telefonu Samsung s vysouvacím displejem

Za zmínku stojí i to, že Samsung se tímto typem konstrukce nezabývá poprvé. Na veletrhu MWC 2026 ukázal jihokorejský gigant prototyp vysouvacího displeje, který se dokázal zvětšit z 5,1 palce na 6,7 ​​palce a tento koncept využíval velmi podobná řešení, jako nově podaný patent. To sice nemusí nic znamenat, ale je z toho evidentní, že se Samsung touto technologií zajímá.

Galaxy Z Slide již příští rok?

Patent i prototyp jsou sice krásné, ale ani to nezaručuje, že se podobné skládačky v dohledné době dočkáme. Spekuluje se ale o tom, že Samsung chce svou nabídku skládacích telefonů rozšířit už příští rok a je klidně možné, že je model s vysouvacím displejem, který by se jmenoval Galaxy Z Slide, opravdu v přípravě.



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Otázkou ale je, zda je pro příchod něčeho zcela nového vhodná doba. Telefony vlivem paměťové krize dramaticky zdražují a není pochyb o tom, že takto koncipovaná skládačka by byla složitější na výrobu a tudíž i dražší než klasické, již prověřené modely. Uvidíme, zda se jí opravdu dočkáme; pokud se skutečně chystá, můžeme brzy očekávat vlnu úniků.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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