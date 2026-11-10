Samsung zkoumá nový typ skládačky: namísto otevírání se má vysouvat

- Samsung dlouhodobě zkoumá nové typy konstrukcí skládacích telefonů
- Často se skloňuje hlavně rolovací telefon, ale nyní se dostává do popředí jiný koncept
- Již příští rok bychom se mohli dočkat skládačky s vysouvacím displejem
Aktuálně se na trhu nachází tři typy skládacích telefonů – véčka, skládačky otevírající se jako kniha a trojité skládačky. Konstrukce všech těchto telefonů se ale opírá o jeden a ten samý princip v podobě přeložené konstrukce. Samsung dlouhodobě zkoumá i jiné možnosti a je možné, že se příští rok vytáhne se zcela novým typem, který se nebude otevírat a zavírat, nýbrž vysouvat.
Nový typ skládačky v přípravě?
Různé typy konstrukcí pro skládací telefony zkoumá většina výrobců a v poslední době jsme byli nejblíže asi mobilům s rolovacím displejem. Samsung se ale zaměřil na trochu jiný typ a podal si patentovou přihlášku na vysouvací konstrukci. Tento telefon se neotevírá jako kniha, jako véčko ani se jeho displej neroluje, ale vysouvá se směrem nahoru.
Horní část displeje by se tedy v případě potřeby vysunula, čímž by zvětšila celkovou plochu a o tomto konceptu se hovoří jako o modelu Galaxy Z Slide. Patentový návrh s číslem 2026/0333595 A1 ukazuje telefon tvořený dvěma částmi – spodní je pevná, tu uživatel drží v ruce a horní se vysouvá směrem nahoru.
Samsung myslel i na malé detaily
Velmi zajímavě u tohoto patentového návrhu vypadá fotoaparát. Ten je umístěný na pohyblivé části, a když je telefon zatažený, tak je možné ho používat díky výřezu v pevné části. Z nákresu vyplývá, že je fotoaparát duální a že se pohyblivá část vysouvá zhruba o třetinu velikosti pevného segmentu. V zataženém stavu vypadá tento telefon trochu jako model Galaxy Z Fold 8.
Za zmínku stojí i to, že Samsung se tímto typem konstrukce nezabývá poprvé. Na veletrhu MWC 2026 ukázal jihokorejský gigant prototyp vysouvacího displeje, který se dokázal zvětšit z 5,1 palce na 6,7 palce a tento koncept využíval velmi podobná řešení, jako nově podaný patent. To sice nemusí nic znamenat, ale je z toho evidentní, že se Samsung touto technologií zajímá.
Galaxy Z Slide již příští rok?
Patent i prototyp jsou sice krásné, ale ani to nezaručuje, že se podobné skládačky v dohledné době dočkáme. Spekuluje se ale o tom, že Samsung chce svou nabídku skládacích telefonů rozšířit už příští rok a je klidně možné, že je model s vysouvacím displejem, který by se jmenoval Galaxy Z Slide, opravdu v přípravě.
Otázkou ale je, zda je pro příchod něčeho zcela nového vhodná doba. Telefony vlivem paměťové krize dramaticky zdražují a není pochyb o tom, že takto koncipovaná skládačka by byla složitější na výrobu a tudíž i dražší než klasické, již prověřené modely. Uvidíme, zda se jí opravdu dočkáme; pokud se skutečně chystá, můžeme brzy očekávat vlnu úniků.