Samsung za třetí kvartál dodal nejvíce telefonů, celý trh ale klesá

Je to už ohraná písnička, nicméně globální nedostatek čipů stále trvá a dopady na trh s mobilními telefony začínají být čím dál zřetelnější. Po snížení produkce iPhonů 13 v letošním roce to vypadá, že ke snižování dodávek přistoupila většina trhu, alespoň podle údajů společnosti Canalys.

Ta zveřejnila data týkající se globálních dodávek chytrých telefonů za 3. kvartál 2021 – na prvním místě je opět Samsung s podílem 23 procent (bez meziroční změny), druhé místo patří Applu s 15 procenty (meziroční nárůst o 3 procenta), třetí příčku si pro sebe uzmulo Xiaomi s podílem 14 procent (bez meziroční změny) a na čtvrtém a pátém místě jsou shodně Oppo a Vivo s 10 procenty (u obou meziroční nárůst o 1 procento).

Ačkoli z pohledu procentuálního podílu na dodaných chytrých telefonech by to mohlo vypadat příznivě, podle Canalysu došlo ke globálnímu poklesu dodaných zařízení o celých 6 procent. Zatímco první pětka buďto zůstala na svých číslech či mírně povyrostla, společnosti, které skončily „pod čarou“, podle všeho dodaly méně, než se očekávalo. Dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat, neboť velké firmy si snáze vyjednají prioritní dodávky čipů, jak to ukázal například Apple.