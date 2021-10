Nedostatek čipů nutí Apple přehodnotit plány, iPhonů 13 vyrobí méně

Dopad globální pandemie koronaviru na technologické odvětví je poměrně velký a prozatím to nevypadá, že by se v tomto ohledu něco mělo zlepšit. Zatímco Apple měl před představením telefonů iPhone 13 (mini) a iPhone 13 Pro (Max) velké plány, podle všeho to vypadá, že celosvětový nedostatek čipů dopadl i na něj.

Podle informací serveru Bloomberg musel Apple přehodnotit výrobní cíle nových iPhonů a snížit je o celých 10 milionů kusů. Apple původně předpokládal, že vyrobí na 90 milionů kusů smartphonů z rodiny iPhone 13 do konce letošního roku, nicméně kvůli stále trvajícímu nedostatku čipů musí kalifornská společnost snížit svůj cíl na zhruba 80 milionů kusů.

Nedostatek čipsetů bude ještě nějakou dobu trvat

Na vině jsou podle všeho firmy Broadcom a Texas Instruments. Zatímco Broadcom se stará o dodávky komponent pro bezdrátový přenos informací, Texas Instruments dodává čipy pro správné fungování displejů. Předpokládá se, že firmy dodávající čipy budou mít výpadky dodávek i v příštím roce, a prozatím to nevypadá, že by se v dohledné době měla situace zlepšit.