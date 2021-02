Samsung spouští vlastní podcasty. Moderuje je Lukáš Hejlík

V loňském roce se s podcasty roztrhl pytel. Více než polovina z celkového počtu podcastů vznikla právě v roce 2020 a pozadu nezůstávají ani firmy, od kterých byste audio pořad nečekali. Jedním z nich je také Samsung, který už v loňském listopadu začal s podcastem nazvaný On/Off. Ten v české verzi moderuje Lukáš Hejlík a v té slovenské zase youtuber Saifa.

„Podcasty On/Off Powered by Samsung jsme se rozhodli spustit po dlouhém zvažování, neboť tento typ média poslouchá pouze vybraná skupina respondentů. Naším cílem je mluvit o technologiích netechnicky, protože se týkají široké veřejnosti a patří do běžného světa. Platformu zároveň bereme jako další komunikační kanál s našimi současnými či budoucími zákazníky a uživateli, ale i nadšenci do technologií,“ uvedla Tereza Vránková, ředitelka marketingu a komunikace Samsung Electronics Czech and Slovak.

Hosty prvních podcastů byl například travel vlogger Martin Carev, autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludwig, fyzioterapeutka Sophie Wilson či foodblogerka Karolína Fourová. S hosty si Hejlík povídá o jejich práci, aktuálních tématech, a v neposlední řadě o tom, jak efektivně využít nové technologie v praxi.

Podcast On/Off Powered by Samsung, je možné si poslechnout na platformách Spotify, Apple, PodBean, Google nebo na YouTube.