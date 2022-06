Samsung se těžce přepočítal. Milióny jeho telefonů nemají komu říkat pane

Analytické firmy zveřejňují na konci každého kvartálu žebříčky výrobců smartphonů, kde jsou seřazení podle počtu kusů dodaných na trh, nikoliv podle množství kusů prodaných koncovému zákazníkovi. I když by se mohlo zdát, že tato čísla budou plus minus stejná, opak je pravdou. Své by o tom mohli vyprávět v Soulu.

Samsung podle serveru TheElec špatně odhadl poptávku pro první polovinu letošního roku a vyrobil víc smartphonů, než je schopen prodat. I když to v současné polovodičové a logistické krizi zní jako pohádka, korejský výrobce má údajně u svých distributorů uskladněných téměř 50 milionů telefonů, které na své majitele stále čekají.

Neprodané zásoby jsou skutečně velké, uvážíme-li že roční produkce Samsungu v roce 2021 činila okolo 270 milionů smartphonů. Běžně mívá u svých distributorů uskladněno zhruba 10 procent ročního objemu, tudíž asi polovinu aktuálního stavu. Největší zastoupení mají ve skladech telefony z modelové řady Galaxy A, ovšem najdou se mezi nimi i vlajkové modely.

Jihokorejský gigant letos plánoval vyrobit 330 milionů chytrých telefonů, z toho 300 milionů mělo najít svého majitele. Plány mu však překazilo několik faktorů, zejména válka na Ukrajině a zvyšující se inflace napříč světem. Kvůli tomu klesly slušné lednové a únorové prodeje na polovinu. Na základě toho si čebol nechal snížit dodávky některých komponent o 30 až 70 procent, což naznačuje, že v uzdravení trhu příliš nevěří.

Vysoké skladové zásoby by mohly spotřebitelům přinést pozitivní efekt v podobě nižší ceny. Je dost možné, že u hůře prodávaných modelů Samsung v příštích měsících sáhne ke slevovým akcím, cashbackům apod. Zahojit by se také mohl na prodeji nových „skládaček“, které si odbudou premiéru v letních měsících.