Samsung plánuje rozšíření řady Galaxy Z: jedna z možných novinek vypadá zvlášť zajímavě

- Samsung údajně plánuje výrazné rozšíření své nabídky skládacích telefonů
- Dle nejnovějších zpráv by mohla řada Galaxy Z dostat nové členy
- Spekuluje se o příchodu šesti samostatných telefonů, včetně ojedinělých modelů
Řada Galaxy Z vznikla v roce 2020 a Samsung v jejím rámci nabízí své skládací telefony Fold a Flip. První generace modelu Fold, která stála u zrodu moderních skládaček, se prodávala ještě bez písmenka Z v názvu, které dorazilo až s druhou generací (Galaxy Z Fold 2). Další řada dorazí v létě, dostane číselné označení 9 a mohla by obsahovat rekordní počet telefonů.
Další skládačky na obzoru
Na novou generaci skládaček od Samsungu si ještě nějakou dobu počkáme a dříve než počátkem léta 2027 se její příchod neočekává. Minimálně na rýsovacím prkně ale již existuje a začíná se objevovat v prvních únicích. Informátor s přezdívkou @TheGalox_ zveřejnil seznam telefonů, které by tato řada měla zahrnovat, a je to velmi zajímavé čtení.
Páteř nabídky bude samozřejmě tvořit trojice prověřených modelů v podobě skládaček Galaxy Z Fold 9, Fold 9 Ultra a Galaxy Z Flip 9. Kromě nich je v seznamu zmíněna i nová varianta Galaxy Z Fold 9 Pro, u které ale není vůbec jasné, co by mohla nabídnout a jak by se měla lišit od původní dvojice. Uvidíme, snad se o tomto tajemném telefonu dozvíme brzy víc.
Dvě novinky, které vystoupí z davu
Mnohem zajímavěji vypadají zbývající dvě novinky, které by dle zmíněného informátora měly dorazit také. Tou první je druhá generace trojité skládačky Galaxy Z TriFold 2 a právě tento model by měl být z nové generace skládaček od Samsungu odhalen jako první. Dá se tedy očekávat, že nebude představen na stejné akci, jako modely Fold a Flip, ale že dorazí o něco dříve.
Nový TriFold je nicméně stále telefon, který už jsme viděli a který známe. To ale neplatí pro novinku s označením Galaxy Z Slide. Ta, pokud by opravdu dorazila, by představovala zcela novou kategorii telefonů s rolovacím displejem, které formou konceptů vídáme již nějakou dobu, ale do sériové podoby je prozatím žádný výrobce nepřevedl.
Koncept tohoto typu ukázal i přímo Samsung, stejně jako například Motorola nebo Tecno. Tato novinka údajně nabídne displej, který se po roztažení zvětší jak na šířku, tak na výšku a rozhodně se jedná o telefon, který by vody v tomto segmentu pořádně rozvířil. Pokud ho Samsung opravdu připravuje, můžeme očekávat postupné úniky různých detailů a informací.
Tenčí, lehčí a s lepší výdrží
Nová generace skládacích telefonů od Samsungu by měla být zaměřena na ztenčení konstrukce, snížení hmotnosti a nabídnout lepší výdrž na baterii. V prvních dvou oblastech sice hrají skládací telefony z dílny jihokorejského výrobce první ligu, ale co se baterie týče, za konkurencí zaostávají. Zde by tedy byla určitá modernizace nejenom výdrže, ale i nabíjení, opravdu potřebná.