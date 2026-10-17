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Samsung plánuje rozšíření řady Galaxy Z: jedna z možných novinek vypadá zvlášť zajímavě

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 10. 20:00
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Samsung Galaxy Z TriFold
  • Samsung údajně plánuje výrazné rozšíření své nabídky skládacích telefonů
  • Dle nejnovějších zpráv by mohla řada Galaxy Z dostat nové členy
  • Spekuluje se o příchodu šesti samostatných telefonů, včetně ojedinělých modelů

Řada Galaxy Z vznikla v roce 2020 a Samsung v jejím rámci nabízí své skládací telefony Fold a Flip. První generace modelu Fold, která stála u zrodu moderních skládaček, se prodávala ještě bez písmenka Z v názvu, které dorazilo až s druhou generací (Galaxy Z Fold 2). Další řada dorazí v létě, dostane číselné označení 9 a mohla by obsahovat rekordní počet telefonů.

Další skládačky na obzoru

Na novou generaci skládaček od Samsungu si ještě nějakou dobu počkáme a dříve než počátkem léta 2027 se její příchod neočekává. Minimálně na rýsovacím prkně ale již existuje a začíná se objevovat v prvních únicích. Informátor s přezdívkou @TheGalox_ zveřejnil seznam telefonů, které by tato řada měla zahrnovat, a je to velmi zajímavé čtení.

Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)
Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)

Páteř nabídky bude samozřejmě tvořit trojice prověřených modelů v podobě skládaček Galaxy Z Fold 9, Fold 9 Ultra a Galaxy Z Flip 9. Kromě nich je v seznamu zmíněna i nová varianta Galaxy Z Fold 9 Pro, u které ale není vůbec jasné, co by mohla nabídnout a jak by se měla lišit od původní dvojice. Uvidíme, snad se o tomto tajemném telefonu dozvíme brzy víc.

Dvě novinky, které vystoupí z davu

Mnohem zajímavěji vypadají zbývající dvě novinky, které by dle zmíněného informátora měly dorazit také. Tou první je druhá generace trojité skládačky Galaxy Z TriFold 2 a právě tento model by měl být z nové generace skládaček od Samsungu odhalen jako první. Dá se tedy očekávat, že nebude představen na stejné akci, jako modely Fold a Flip, ale že dorazí o něco dříve.

Neoficiální render Galaxy Z TriFold 2
Neoficiální render Galaxy Z TriFold 2

Nový TriFold je nicméně stále telefon, který už jsme viděli a který známe. To ale neplatí pro novinku s označením Galaxy Z Slide. Ta, pokud by opravdu dorazila, by představovala zcela novou kategorii telefonů s rolovacím displejem, které formou konceptů vídáme již nějakou dobu, ale do sériové podoby je prozatím žádný výrobce nepřevedl.

Samsung foldable rollable MWC 2023 25
Koncept telefonu s rolovacím displejem

Koncept tohoto typu ukázal i přímo Samsung, stejně jako například Motorola nebo Tecno. Tato novinka údajně nabídne displej, který se po roztažení zvětší jak na šířku, tak na výšku a rozhodně se jedná o telefon, který by vody v tomto segmentu pořádně rozvířil. Pokud ho Samsung opravdu připravuje, můžeme očekávat postupné úniky různých detailů a informací.



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Tenčí, lehčí a s lepší výdrží

Nová generace skládacích telefonů od Samsungu by měla být zaměřena na ztenčení konstrukce, snížení hmotnosti a nabídnout lepší výdrž na baterii. V prvních dvou oblastech sice hrají skládací telefony z dílny jihokorejského výrobce první ligu, ale co se baterie týče, za konkurencí zaostávají. Zde by tedy byla určitá modernizace nejenom výdrže, ale i nabíjení, opravdu potřebná.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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