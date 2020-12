Samsung letos zaznamenal značný pokles prodejů smartphonů. Ohebné jsou ale na vzestupu

Rok 2020 se chýlí ke konci, zanedlouho se tak začnou objevovat souhrnné statistiky prodejů smartphonů, tabletů a dalších chytrých zařízení za celý letošní rok. Některé agentury již mají data zpracovaná, díky serveru ItHome se například můžeme podívat, jak se v letos dařilo prodávat smartphony značky Samsung.

Odhaduje se, že korejský gigant letos údajně prodal 270 milionů smartphonů. To patrně bude stačit na první místo mezi výrobci, zároveň se však jedná o poměrně značný meziroční pokles. Podle ITHome je to poprvé za devět let, kdy Samsung za celý rok prodal méně než 300 milionů smartphonů. Tento milník bude chtít Samsung opět překonat v příštím roce, kdy plánuje dodat na trh 307 milionů telefonů, z toho cca 50 milionů vlajkových modelů. Nárůst má zajistit především dostupnost 5G konektivity i nižším cenovém segmentu, a také další vlna ohebných smartphonů.

Samsung vládne odvětví ohebných smartphonů

Podle agentury CounterPoint Samsung údajně letos prodal 2,8 milionů telefonů s ohebnými displeji, což mu údajně zajišťuje tržní podíl 73 procent. Jedná se o poměrně velký nárůst, v minulém roce Samsung prodal „pouze“ 500 tisíc kusů prvního ohebného smartphonu Galaxy Fold.

CounterPoint očekává velký vzestup této kategorie v příštích letech. Jestliže letos bylo na trh dodáno okolo 3,5 milionů smartphonů, v přespříštím roce to má být 17 milionů.