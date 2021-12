Samsung jede do Vegas. Představí zde svůj první smartphone s Androidem 12

Po koronavirové pauze by se měl příští rok opět roztočit kolotoč tradičních technologických veletrhů, který jako obvykle krátce po Novém roce odstartuje CES. Ten se odehraje v Las Vegas mezi 5. a 8. lednem, přičemž první tiskové konference lze očekávat ještě v předvečer této akce. Na 4. ledna si například nachystal svoji tiskovku korejský gigant Samsung.

Samsung přiveze do Vegas nový smartphone

Akce s podtitulem „Together for tomorow“ by měla obecenstvu předvést způsoby, jak vybudovat udržitelnější planetu a jak obohatit životy lidí o nové zkušenosti z propojení. Je vysoce pravděpodobné, že se od Samsungu dočkáme nových domácích spotřebičů, ovšem dojít by mělo i na nový smartphone – dlouho odkládaný Galaxy S21 FE.

Tento telefon měl být představen už po letošních letních prázdninách, nakonec však Samsung jeho premiéru odložil; jednak potřeboval čipy pro své ohebné smartphony a také nechtěl, aby jim Galaxy S21 FE ubíral na pozornosti. Přeci jen Galaxy Z Flip 3 se v minulém kvartálu stal v Jižní Koreji nejprodávanějším smartphonem vůbec.

O Galaxy S21 FE víme prakticky vše – víme, že se bude jednat o plastový telefon se 6,4“ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a Full HD+ rozlišením, víme, že jej bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 888 nebo Exynos 2100 (podle trhu), a také víme, že bude nabízen v paměťových konfiguracích 6+128 nebo 8+256 GB.

Telefon dostane tři fotoaparáty pro klasické (12 Mpx, f/1.8), širokoúhlé (12 Mpx, f/2.2) a 3× přiblížené snímky (8 Mpx, f/2.4), podporu bezdrátového nabíjení (až 15 W) a rychlého kabelového nabíjení (25 W). Chybět nebude ani voděodolnost IP68. Působivé je, že Galaxy S21 FE má být vůbec prvním novým smartphonem od Samsungu, který dorazí na trh s Androidem 12, což by za současné aktualizační politiky znamenalo, že jej korejský obr postupně updatuje až na Android 15.

Tiskovka Samsungu se odehraje 4. ledna, začínat bude v 3:30 našeho času. Pokud si přivstanete (nebo naopak nepůjdete spát), budete moci sledovat živý stream.