Samsung je připravený na produkci 5nm čipů. První by mohl dostat Galaxy Note 20

Už letos se s největší pravděpodobností dočkáme prvních smartphonů, v jejichž útrobách bude tikat čipset vyrobený nejmodernějším 5nm procesem. Přechod na tuto technologii připravuje nejen tchajwanské TSMC, ale také Samsung. Ten je podle nejnovějších zpráv z korejských zdrojů připraven na zahájení masové výroby.

Exynos 992: dostane se první 5nm čip už do Galaxy Note 20?

Prvním 5nm produktem z dílen Samsungu má být údajně čipset Exynos 992. Ten má nabídnout nejen vysokou efektivitu spojenou s modernějším výrobním procesem, ale také zbrusu nové návrhy procesorových a grafických jader, které v tomto týdnu představila společnost ARM Holdings. Díky tomu by mohl Exynos 992 nabídnout až o čtvrtinu vyšší výkon oproti současnému Exynosu 990.

Zajímavé je, že podle korejských zdrojů by mohl Samsung použít Exynos 992 už u připravovaných smartphonů řady Galaxy Note20, které dorazí letos v létě. To by bylo poněkud překvapivé rozhodnutí, neboť obměnu „motorů“ dosud Samsung předváděl výhradně u jarních vlajkových lodí řady Galaxy S. Pokud by se takto korejský gigant skutečně rozhodnul, získal by drobný náskok před konkurenčním Qualcommem; s odhalením prvních 5nm Snapdragonů počítáme až koncem letošního roku.