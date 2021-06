Samsung Galaxy Z Fold 3: nové detaily o poddisplejové selfie kameře

Samsung během letošních letních prázdnin představí nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. Bude se jednat o přímé pokračovatele loňských modelů, pochopitelně s několika menšími či většími vylepšeními. Galaxy Z Fold 3 například dostane poddisplejovou selfie kameru, což dosud žádný smartphone od Samsungu neměl.

S poddisplejovou selfie kamerou přišla na trh jako první společnost ZTE, ovšem podle prvních zkušeností se jednalo o uspěchanou premiéru. Portrétní snímky vypadají, jako by byly pořízeny přes mléčné sklo, přičemž výrobce se snaží dotáhnout jejich nedokonalost umělou inteligencí.

Fold3's UPC transmittance is as high as 40%+, which is much higher than any other brand UPC solutions you have ever seen.

Selfíčka pořízená třetím Foldem by na tom měla být o poznání lépe; podle informátora Ice Universe totiž bude mít zobrazovač nad fotoaparátem lepší propustnost světla (UPC nad 40 procent), což je výrazně lepší číslo, než nabízí konkurence. Reálná zkušenost tak prý bude mít hodně blízko ke klasickým fotoaparátům, byť k dokonalosti budou mít výsledky ještě daleko; občas je prý k vidění mozaika pixelů.

Although the light transmittance is high, which is close to the experience of ordinary cameras, its UPC appearance is not perfect.

It looks like mosaic.

You should know which phone I'm talking about.

