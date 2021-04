Samsung Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 2: kdy se dočkáme představení?

O tom, že Samsung vidí svou budoucnost v ohebných telefonech, není žádných pochyb. Koneckonců telefony Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip se velmi povedly, tak není divu, že nástupci už klepou na dveře. S globálním nedostatkem čipů jsme sice o letošním uvedení měli pochybnosti, nicméně dle informací The Elec se dočkáme Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 2 už začátkem července letošního roku. Na co se můžeme těšit?

Největší změnou má být baterie, která v případě Galaxy Z Fold 3 dostane kapacitu 4380 mAh, tedy stejnou, jakou měl první Galaxy Fold. Větší vnitřní displej bude mít rozměr 7,5″, zatímco vnější se zastaví na velikosti 6,3″. Samsung Galaxy Z Flip 2 má pro změnu obdržet menší baterii než předchůdce, konkrétně 3 200 mAh. To je o 100 mAh méně než v případě modelu Galaxy Z Flip.

Samsung už v prosinci slíbil, že nové modely řady Galaxy Z se zaměří na kompaktnější rozměry. V případě Galaxy Z Fold 3 se rovněž spekuluje o podpoře chytrého pera S Pen, což by jednak přidalo ohebnému telefonu na atraktivitě, ale také by to do jisté míry vykompenzovalo chybějící model Note pro letošní rok. Existuje zde možnost, že smartphone Galaxy Z Fold 3 by mohl do budoucna nahradit právě řadu Note.