Samsung Galaxy Z Fold 2: nejlepší ohebný smartphone současnosti?

Společnost Samsung dnes představila velkou spoustu nových zařízení, přičemž s většinou z nich se brzy setkáme v běžném prodeji. Tak trochu v pozadí zůstala druhá generace ohebného smartphonu Samsung Galaxy Fold, kterou korejský gigant pouze poodhalil s tím, že se dočká samostatné premiéry 1. září.

Samsung Galaxy Z Fold 2: větší ohebný displej s ultratenkým sklem

Od představení prvního korejského pionýra mezi ohebnými telefony uplynul a půl, a v Samsung v tomto mezičase pilně pracoval na tom, aby dokázal toto zařízení vylepšit v mnoha ohledech. Korejský gigant nechce, aby na něj bylo pohlíženo jako na experiment pro pár tisíc lidí, ale jako na plnohodnotný telefon pro každodenní použití.

Druhá generace telefonu přidala do názvu číslovku dvě a písmeno Z, které jsme poprvé viděli u ohebného véčka Galaxy Z Flip. Toto písmeno patrně najdeme ve jméně každého příštího ohebného telefonu značky Samsung. Form factor se mezigeneračně nijak nezměnil, stále se jedná o poměrně velké a těžké zařízení, které v zavřeném stavu nejvíce připomíná dva telefony ležící na sobě. Samsung se nicméně pochlubil, že zmenšil tloušťku zařízení, v otevřeném stavu má v pase pouze 6 mm. Menší má být i vnitřní mezera v zavřeném stavu. Obě poloviny zařízení jsou propojené unikátním kloubem, který nově umožňuje aretaci v několika polohách, což má díky novinkám v prostředí systému značně rozšířit možnosti použití. Této schopnosti se přizpůsobí i aplikace Office od Microsoftu. Kloub je také lépe chráněn proti vniknutí jemných částic.

Spoustu věcí vyřídíte i na vnějším displeji

Pro zvýšení použitelnosti Samsung vnitřní displej zvětšil, a to do úhlopříčky 7,6“. Jedná se o AMOLED panel s netradičním rozlišením 1 768 × 2 208 pixelů (poměr stran 5:4), obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDR10+. Panel je nově vyztužen novou generací ultratenkého skla, která má zajistit spolehlivé ohýbání za každého počasí a teploty. Svrchní vrstva ale nadále zůstává plastová, a je tedy náchylná na škrábance všeho druhu. Zobrazovač letos přišel o nevzhledný výřez pro sestavu vnitřních kamer, zůstala pouze jedna portrétní 10Mpx snímač umístěný do otvoru uprostřed horní části pravé půlky displeje.

Výrazně narostl i vnější displej, na který se u první generace snesla vlna kritiky. Nově má vnější zobrazovač úhlopříčku 6,2“ a táhne prakticky přes celou přední stranu zařízení. Rozlišení činí 816 × 2 260, zobrazovač podporuje zobrazení HDR10+, na zvýšenou obnovovací frekvenci v tomto případě ale nedošlo. Díky znatelnému zvětšení vnější displej zastane bez kompromisů drtivou většinu činností, tudíž otvírání telefonu nebude v mnoha případech vůbec nutné. Vnější displej je typu Super AMOLED a i v něm najdeme otvor pro 10Mpx selfie kameru.

Fotoaparáty jako Galaxy Note 20

Aby těch kamer nebylo málo, máme zde ještě sestavu hlavního fotoaprátu umístěnou do obdélníkového fotomodulu na zádech. Má stejnou konfiguraci, jako základní Samsung Galaxy Note 20, tedy:

Základní 12Mpx snímač s objektivem o světelnosti f/1.8

Širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů a světelností objektivu f/2.2

Opticky stabilizovanou „zoomovací“ 64Mpx kamerku se světelností f/2.0 schopná 3× optického přiblížení

Samsung Galaxy Z Fold 2 je prémiové zařízení, a proto je špičková i vnitřní výbava. O pohon se postará nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 865+ s podporou sítí 5G doplněný o 12 GB RAM. Kapacita vnitřního úložiště může být 256 nebo 512 GB, rozšíření paměťovou kartou není možné. Stejně tak do telefonu nezasunete klasická kabelová sluchátka. Po obvodu najdeme tlačítka hlasitosti, čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku a USB-C konektor.

Tím se dobíjí duální akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, který lze dobíjet buď kabelem (maximální výkon 25 Wattů) nebo bezdrátově (15 Wattů). Podporováno je i reverzní dobíjení výkonem 15 Wattů.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Fold má jít podle dostupných informací do prodeje 18. září, přičemž 1. září má být zveřejněno více detailů a zahájen předprodej. Telefon dorazí v barvách Mystic Black, Mystic Bronze a speciální Thom Browne Edition.