Samsung Galaxy Z Fold 2 a Z Flip 5G se dočkají nástupců dříve, než se očekávalo

V posledních dnech se objevovaly protichůdné dohady o tom, kdy Samsung představí modely Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. Nově do této debaty přispěl leaker @universeice, který již v minulosti předčasně odhalil hned několik produktů jihokorejského výrobce, potažmo právě termíny jejich oficiálního představení.

Podle jeho slov „Budeme možná muset na Flip 3 a Fold 3 čekat pět měsíců.“ S nejvyšší pravděpodobností se tak ohebných novinek dočkáme v první polovině léta. Této hypotéze nahrává i Ross Young z firmy DSCC, která se zabývá monitorováním dodavatelských řetězců displejů. Ten tvrdí, že dodávky nových flexibilních panelů začnou během května.

Samsung tak možná plánuje telefony představit již během června a do jeho konce zařízení dodat prvním zákazníkům, pravděpodobnější je ale scénář, kdy si distribuci nechá až na červenec a Unpacked event přijde v jeho první polovině.

Pokud bychom se řídili tím, kdy byla představena poslední generace řady Galaxy Z Fold, směřovali bychom odhad spíše na konec srpna. Na druhou stranu, i řadu Galaxy S21 odhalil jihokorejský výrobce o nějaký měsíc dříve, než tomu bylo tradičně a nebude tak nic zvláštního na tom, pokud u svých ohebných novinek bude postupovat stejně.

O samotných telefonech toho zatím příliš nevíme. Galaxy Z Fold 3 by údajně měl disponovat 6,21palcovým vnějším displejem a 12GB operační pamětí, vnitřní obrazovka by se pak měla mírně zmenšit z 7,59 palců na 7,55 palců. Poprvé je také očekávána podpora stylusu S Pen, čímž by se řada Galaxy Z Fold stala definitivně jednou z náhrad modelů Galaxy Note, jejichž konec je letos očekáván.

U obou zařízení se očekává využití procesoru Qualcomm Snapdragon 888, podobně jako u řady Galaxy S21 pak může na některých trzích být nahrazen Exynosem 2100. Téměř jistě budou také zařízení opět patřit k nejdražším běžně dostupným smartphonům, na přesnější informace si ale budeme ještě muset počkat.