Samsung Galaxy Z Flip 5G: dvě nové barvy, Snapdragon 865+ a vyšší cena

Není tomu tak dávno, kdy skládací telefony vzbuzovaly veliký ohlas. I když nadšené reakce i ostrá kritika trochu utichla a vše se vrátilo do běžných kolejí, neznamená to, že se mezi ohebnými telefony nic neděje. Zatímco Samsung Galaxy Z Flip pomáhá vyšlapat cestičku pro ohebná véčka, následovník Galaxy Z Flip 5G přidává podporu sítí páté generace.

Novinka překvapivě nabízí výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 865+ s GPU Adreno 650, jehož součástí je právě 5G modem. „Společnost Samsung pokračuje v předávání výhod 5G do rukou uživatelů. Soustavně se snažíme, aby byla tato technologie dostupná co největšímu počtu lidí,“ řekl Dr. TM Roh, prezident a vedoucí oddělení mobilních komunikací v Samsung Electronics. „Jsme rádi, že jsme mohli do Galaxy Z Flip přidat novou generaci rychlosti a konektivity a rozšířit tak naše portfolio 5G zařízení, která pomáhají lidem dělat více toho, co mají rádi,“ dodává.

Přečtěte si také – recenze Samsung Galaxy Z Flip: véčka se vracejí v té nejlepší formě

Telefon je na český trh dodáván ve dvou nových barvách – šedé Mystic Gray a bronzové Mystic Bronze. Vše je zakryté sklem s jemně matným povrchem, který je na dotek měkký a zároveň minimalizuje ulpívání otisků prstů, což jsme původnímu modelu v recenzi vyčítali.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 5G Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 167,3 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+ 5G, 7nm, 3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,8 GHz RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Na českém trhu bude dostupný od 7. srpna za doporučenou maloobchodní cenu 42 999 Kč včetně DPH, což je o sedm tisíc více, než kolik aktuálně stojí klasická verze.