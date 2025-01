Samsung Galaxy S25 Edge: kdy dorazí a kolik bude stát?

V tomto týdnu se odehrála premiéra smartphonů Galaxy S25. Dočkali jsme se tradičních tří modelů, v závěru tiskové konference pak Samsung ještě poodhalil čtvrtou variantu Galaxy S25 Edge s tenkým tělem. Tento telefon pak Korejci vystavili na prezentačním pultu, byť bez jakékoliv zmínky o parametrech, ceně nebo dostupnosti. Jak to tedy s chystanou novinkou bude?

Galaxy S25 Edge má v portfoliu Samsungu plnit roli prémiového modelu, u kterého bude kladen důraz více na design namísto vrcholné výbavy. Tloušťka telefonu se má pohybovat okolo 6 milimetrů, spekuluje se o hodnotě 6,4 mm. Kvůli tenkému profilu tak Korejci budou muset sáhnout k některým kompromisům – telefon dostane pouze dva fotoaparáty a pravděpodobně se bude muset smířit s menším akumulátorem. Většina výbavy by nicméně měla být shodná se zbytkem řady Galaxy S25.

Očekávat můžeme čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite a pravděpodobně i stejný displej, jaký má Galaxy S25+. Kompromisy se ale patrně odehrají na pozici akumulátoru a nabíjení. Pokud Samsung nenasadí křemíkovo-uhlíkovou baterii s vysokou energetickou hustotou, jakou již nějakou dobu používají čínští výrobci, budeme se nejspíše muset smířit s nižší kapacitou.

Neoslní ani rychlost nabíjení – podle čínské certifikace 3C bude dobíjecí výkon zastropován na hodnotě 25 wattů, tedy na stejné, jakou má základní Galaxy S25. Sourozenecké modely jsou na tom se 45 watty o něco lépe, byt ani v tomto případě zdaleka nejedná o rekordní hodnoty. Na druhou stranu nižší nabíjecí výkon má alespoň pozitivní vliv na životnost akumulátoru.

Zatímco základní tři modely řady Galaxy S25 půjdou do prodeje už od 7. února, na Galaxy S25 Edge si budeme muset počkat o něco déle. Jeden ze zástupců Samsungu údajně v rámci akce Galaxy Unpacked prozradil, že chystaný telefon půjde do světa někdy „okolo dubna“.

NEW: There’s one more Samsung phone coming: the S25 Edge, an ultra-thin version. It’s launching in the first half of this year (including to the U.S.) and will be priced below the $1299 S25 Ultra. Samsung beats the iPhone 17 Air to market with this form-factor.

— Mark Gurman (@markgurman) January 22, 2025