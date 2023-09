Samsung Galaxy S23 FE na prvních fotkách, známe kompletní výbavu

Samsung zanedlouho představí odlehčený vlajkový smartphone Galaxy S23 FE

Největším kompromisem se stanou loňské čipsety

Pokud Samsung nasadí rozumnou cenu, může se jednat o bestseller

Samsung letos opět oživí značku „FE“, kterou se v minulých letech honosily vlajkové smartphony a tablety s odlehčenou výbavou a nižší cenou. V tuto chvíli je na spadnutí premiéra smartphonu Galaxy S23 FE, který doplní rodinu jarních vlajkových modelů – jeho brzký příchod potvrzuje i čínská certifikační agentura TENAA, jejíž databáze prozrazuje i vzhled a výbavu.

Samsung Galaxy S23 FE: recyklace starších čipsetů

Po designové stránce nechystá Samsung žádné překvapení, koneckonců poslední smartphony korejského výrobce vypadají prakticky stejně nehledě na to, do jaké cenové kategorie spadají. Přední strana bude patřit displeji, zadní třem fotoaparátům poskládaným do „semaforu“ v levém horním rohu. Minulé fanouškovské edice se pyšnily voděodolností, doufáme tedy, že letos Samsung neudělá výjimku.

Velikostí bude chystaná novinka zapadat přesně mezi Galaxy S23 a S23+, její fyzické rozměry mají být 158 × 76,5 × 8,2 mm, hmotnost pak překvapivě vysokých 210 gramů – bude tak těžší než Galaxy S23+ s větším displejem. Galaxy S23 FE dostane 6,4″ obrazovku, bude se tak řadit mezi kompaktnější telefony. Displej se bude pyšnit Full HD+ rozlišením na poměru stran 19,5:9, maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a vestavěnou čtečkou otisků prstů. Součástí displeje bude i otvor pro 10Mpx selfie kamerku, na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní

12Mpx širokoúhlý

8Mpx teleobjektiv (pravděpodobně s 3× optickým přiblížením)

Největší kompromis se odehraje v oblasti čipsetu. Zatímco minulé fanouškovské edice sdílely procesory se svými dražšími sourozenci, letos Samsung sáhne k „výprodejovým“ čipsetům Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a Exynos 2200, které známe z loňských vlajek Galaxy S22. V certifikaci TENAA byla zachycena varianta se Snapdragonem, do Evropy ale pravděpodobně zamíří model s Exynosem, který se kvůli nižšímu výkonu a značnému přehřívání netěšil zrovna velké oblibě.

Podle certifikace má být telefon nabízen ve dvou paměťových verzích – 8/128 nebo 8/256 GB. Akumulátor bude mít údajně kapacitu 4370 mAh, nabíjecí výkon má být zastropován na 25 wattech. V tuto chvíli zatím nevíme, zda bude přítomné i bezdrátové nabíjení. Operačním systémem bude aktuální Android 13 s nadstavbou One UI 5.1, očekáváme však příslib čtyř velkých systémových aktualizací s pátým rokem servisních bezpečnostních updatů navíc.

Premiéra ještě tento měsíc?

Kdy bude Galaxy S23 FE představen, zatím nevíme, spekuluje se ale o zářijovém termínu. Společně s ním by měl Samsung představit i levnější tablet Galaxy Tab S9 FE.