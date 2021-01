Samsung Galaxy S21 Ultra: screenshot ze systému potvrzuje dlouho očekávanou funkci

Už jen týden nás dělí od premiéry nových vlajkových smartphonů od Samsungu. Řada Galaxy S21 nabídne inovovaný design, vyšší výkon, nativní podporu sítí 5G a lepší fotoaparáty. Nejvyšší model Galaxy S21 Ultra kromě toho přinese funkci, která u minulých modelů chyběla.

Jak potvrzuje screenshot zveřejněný informátorem Ice Universe, bude možné na Galaxy S21 Ultra nastavit nejvyšší rozlišení displeje a zároveň s ním vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz, minimálně v její adaptivní formě.

👏Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyC

— Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2021