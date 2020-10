Samsung Galaxy S21 se zcela novým designem? Podívejte se na první snímky

Server Pigtou zveřejnil rendery s možnou podobou připravovaného Samsungu Galaxy S21. Ty měly vzniknout na základě podkladů z CADu, které se prý zdroji povedlo získat. Pokud by se tato podoba skutečně potvrdila, dočkali bychom se u další generace vlajkového modelu zcela nového designu se zajímavě řešeným fotoaparátem na zadní straně, který je doslova „zakousnutý“ do těla. Zároveň z něj ale částečně vystupuje. Pigtou není ve světě leaků žádným nováčkem, v minulosti zveřejnili řadu zákulisních informací, které se následně opravdu potvrdily.

Z renderů je patrné, že se Galaxy S21 zbavil zaoblených okrajů displeje a rámečky se opět ztenčily. Starší spekulace poukazovaly na fakt, že by se řada Galaxy S21 mohla zbavit klasické selfie kamery; tu by nahradilo poddisplejové řešení, nicméně nakonec by zde měla zůstat klasika a tuhle technologii by měl jihokorejský gigant údajně představit až s třetí (respektive čtvrtou, pokud budeme počítat i první „staženou“ variantu) generací ohebného modelu Galaxy Z Fold 3.

Rozměry smartphonu by měly zůstat podobné jako u klasického Galaxy S20. Displej by měl mít úhlopříčku 6,24″ (oproti 6,2″ u S20). Další podrobnosti o hardwarových parametrech zatím světlo světa nespatřily. Spekuluje se rovněž, že by Samsung modelovou řadu Galaxy S21 měl představit dříve, než tomu bylo letos – Unpacked event by údajně mohl proběhnout už v lednu příštího roku.

First look of Samsung Galaxy S21 / S30 (based on leaked CAD drawings)

I když se Pigtou v minulosti častokrát „trefili“, stále je nutné tyto informace brát s rezervou. Rozhodně ale bude zajímavé sledovat, jak moc se tyhle vůbec první neoficiální rendery budou lišit od reálné podoby Galaxy S21.

Další leaker potvrzuje podobu telefonu

Další z důvěryhodných leakerů, Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), se zřejmě dostal ke stejným CAD souborům jako Pigtou, a také na základě těchto podkladů zveřejnil vizualizace, které se až na pár drobností shodují s těmi prvními z dnešního dopoledne. To úniku i vizualizacím dodává na důvěryhodnosti.

Steve rovněž upřesnil, jaké by měl základní Galaxy S21 mít rozměry – 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (9 mm v místě modulu s fotoaparáty). Celé portfolio by měly tvořit celkem tři smartphony – Galaxy S21, S21 Plus a S21 Ultra. Hemmerstoffer rovněž potvrzuje lednový termín představení.