Samsung Galaxy S20: termín zahájení prodeje vás překvapí

Představení nového zařízení automaticky neznamená okamžité zahájení prodeje, někdy je zapotřebí si na něj nějaký týden počkat. To bude i případ chystané řady Samsung Galaxy S20, která údajně půjde do prodeje až měsíc po odhalení.

Smartphony Galaxy S20 budou představeny 11. února, podle informátora @Ishan Agarwal a několika francouzských webů ale Samsung začne s jejich rozesíláním až 13. března. Předpokládáme, že Samsung na svém Unpacked Eventu oznámí dřívější termín, od kterého bude možné některou z chystaných novinek předobjednat, možná i s nějakým zajímavým bonusem.

Also: DELIVERY/SALES for the all S20 Series models will probably start on/ around 13th March.

Galaxy S20 Ultra 5G is gonna be 221g! Almost as much as the iPhone 11 Pro Max which is pretty heavy. But yes, the Ultra is gonna be a 6.9" beast so expected. Aluminium frame for S20/+.

