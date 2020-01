Samsung Galaxy Z Flip na záhadném snímku: bude se ohýbat na obě strany?

Už za necelý měsíc Samsung v San Fraciscu představí svůj druhý smartphone s ohebným displejem nazvaný Galaxy Z Flip. Telefon bude mít véčkovou konstrukci, která v sobě možná ukrývá velké překvapení.

Internetem koluje fotografie, který údajně ukazuje chystaný materiál určený k propagaci chystaného véčka. Telefon na obrázku je ohnutý nadvakrát, čímž vytváří písmeno Z, pochybujeme však, že toho bude Z Flip schopen. O něco více pravděpodobnou možností je, že se jedná o dva „Flipy“ přiložené k sobě, to by ovšem znamenalo, že bude možné ohnout displej nejen dovnitř, ale i ven.

Poslední a nejpravděpodobnější variantou je, že vidíme pouze stylizovaný promo obrázek, který nereflektuje skutečné schopnosti telefonu. Koneckonců ohýbání displeje na obě strany by vyžadovalo technicky velmi složité řešení kloubu.

Samsung Galaxy Z Flip bude představen 11. února spolu s řadou Galaxy S20. S ní bude mít společných několik prvků – 10Mpx selfie kameru, 12Mpx hlavní fotoaparát a prostředí One UI 2.1 vystavěné nad Androidem 10. Původně se spekulovalo o hlavním 108Mpx fotoaparátu, ale ten zřejmě zůstane výsadou nejvybavenějšího modelu Galaxy S20 Ultra.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020