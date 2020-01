Další díl do skládačky: známe předběžné ceny řady Galaxy S20 i ohebného véčka

Do premiéry novinek modelové řady Galaxy S20 a ohebného véčka Galaxy Z Flip zbývají přesně tři týdny a my pro vás máme další díl do mozaiky informací o těchto novinkách. Známe už téměř kompletní hardwarové parametry a víme také, jak budou jednotlivé smartphony vypadat.

Jednou z nejvýraznějších osob, která se aktuálně o úniky informací o nových smartphonech od Samsungu stará, je američan Max Weinbach. Ten jako první zveřejnil první reálné fotografie modelu Galaxy S20+ a nyní na svém twitteru publikoval ceny, za které by se telefony v Evropě měly prodávat.





Očekávané ceny nových Samsungů

Základní Samsung Galaxy S20 by měl stát v rozmezí 800 až 900 eur (20 100 – 22 600 Kč), Galaxy S20+ by se měl pohybovat v cenové hladině 950 až 1000 eur (23 900 – 25 150 Kč). Největší a nejvybavenější Galaxy S20 Ultra se 108Mpx hlavním fotoaparátem, 30x hybridním zoomem a až 100x digitálním přiblížením by měl mít cenovku okolo 1300 eur (32 700 Kč). Na vybraných trzích bude tohle trio dostupné i v 5G variantách, které cenu navýší o zhruba 100 eur (2 500 Kč).

Ohebné véčko nebude drahé

Chystané véčko Samsung Galaxy Z Flip by se podle Maxe měl prodávat za přibližně 1400 eur (35 tisíc Kč), nicméně jak sám dodává, rozhodně se ještě nemusí jednat o finální částky a do oficiálního představení, které je naplánováno na 11. února, se ještě mohou změnit.

Pokud Samsung tuto cenu udrží, dostane Motorola RAZR výrazného konkurenta, který by mohl slušně nakopnout segment smartphonů s ohebným displejem.

V plánu je několik barevných variant

Co se týče barevných variant pro řadu Galaxy S20, měli bychom se dočkat černé, modré, růžové a stříbrné, nicméně dostupnost jednotlivých barev se může lišit podle regionu. Galaxy Z Flip má dorazit v černé a fialové barvě, u korejských operátorů pak ještě nabízen v limitovaných verzích v modré, červené a růžové.