Samsung Galaxy S20+ na prvním videu. Je větší než Galaxy S10+

Ještě donedávna byl Max Weinbach z Conecticutu celkem neznámou osobou. Příležitostně přispíval na Xda-developers, nicméně nyní o něm ví téměř celý technologický svět a v Samsungu musí být jeho jméno skloňované ve všech pádech. Ani Evan Blass, ani Ice Universe či OnLeaks se totiž letos nepostarali o únik informací o nových vlajkových modelech od Samsungu. Nějaké střípky jsme na jejich twitterových účtech sice objevily, nicméně byl to právě Max, kdo se postaral o téměř kompletní odhalení modelu Galaxy S20+.

V neděli na svém Twitteru zveřejnil první reálné fotografie, nicméně to byl pouze začátek. Nyní nás pravidelně zásobuje dalšími novými informacemi a nově přidal i video, na kterém si Galaxy S20+ můžete prohlédnout. Na Xda-developers si dokonce můžete stáhnout nové tapety, které se objeví v Galaxy S20.

Max rovněž odhalil část hardwarových parametrů modelu Galaxy S20+ a přidal i srovnávací fotografii se Samsungem Galaxy S10+, oproti kterému je letošní novinka o něco větší. Vůbec nejvybavenějším z celé řady by měl být Samsung Galaxy S20 Ultra; ten má dostat do výbavy 16 GB RAM, 108Mpx fotoaparát a až stonásobný hybridní zoom.

Podle uznávaného informátora Ice Universe dostanou základní modely Galaxy S20 a S20+ „pouze“ 12Mpx snímač, zatímco 108Mpx senzor se patrně dostane do modelu S20 Ultra. To však rozhodně nemusí být na škodu, Galaxy S20 a S20+ totiž mají dostat zbrusu nový senzor s velikostí jednotlivých pixelů 1,8 mikronu (fyzická velikost snímače 1/1.7“); loňské modely přitom měly fotoaparáty s 1,4μm pixely.

Díky větším pixelům by měl nový senzor zajistit nižší hladinu šumu a lepší výsledky za slabého osvětlení. Dá se předpokládat, že Samsung přes samotný snímač osadí i optiku s proměnlivou clonou, jako tu udělal u minulých vlajkových modelů.

So S20+ specs based on everything we have:

6.7" Dynamic AMOLED display 120hz 3200×1440

128-512GB UFS 3 storage

12GB LPDDR5 RAM

12MP + 12MP + 64MP + TOF Camera setup

Ultrasonic FP scanner

4500 mAh battery + 25W fast charge

Snapdragon 865/Exynos 990

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020