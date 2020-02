Samsung Galaxy Buds+ v neplánované předpremiéře. Podívejte se na první video

Stejně jako se Samsungu nepodařilo uhlídat úniky svých připravovaných telefonů, nepovedlo se mu to ani u chystaných sluchátek Galaxy Buds+. Ta budou oficiálně představena až v úterý, ovšem jejich parametry se v uběhlém týdnu dostaly na internet. Sluchátka se navíc s předstihem dostala do rukou známého informátora Rolanda Quandta z německého webu WinFuture, který o nich natočil následující video.

Galaxy Buds+ jsou mírný upgrade aktuální generace, největší novinkou má být bezpochyby výdrž na jedno nabití. Papírově mají vydržet až 11 hodin poslechu, Roland Quandt zatím naměřil úbytek 46 % po 3,5 hodinách hlasité punkrockové hudby.

Sound is fine, I keep going back to the bass boosted setting, as my music (see above) tends to sound a bit tinny when using the other settings. When the bass boost setting in equalizer is active they sound much like what I am used to from the OnePlus Bullets v1 and Creative EP630

— Roland Quandt (@rquandt) February 8, 2020