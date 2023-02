Samsung Galaxy A54 a A34 v kompletním úniku. Známe vzhled, výbavu i evropské ceny

Samsung chystá novou generaci svých bestsellerů

Galaxy A54 a A34 dostanou několik mezigeneračních vylepšení

Ceny údajně mírně porostou

Samsung minulý týden představil nové vlajkové smartphony řady Galaxy S23, tím však vstup korejské firmy do roku 2023 zdaleka nekončí. Už brzy bychom se měli dočkat odhalení nové generace prodejně nejúspěšnějších modelů střední třídy – Galaxy A54 a A34. Čím bude chtít Samsung letos zaujmout? To prozrazuje kompletní únik, za kterým tradičně stojí německý server WinFuture.

Samsung Galaxy A54: voděodolná střední třída

Vybavenější telefon z chystané dvojice půjde ve šlépějích svého předchůdce, avšak s několika drobnými vylepšeními. Mezigeneračně dojde k drobnému zmenšení, namísto 6,5″ displeje Samsung použije 6,4″ zobrazovač. Bude se opět jednat o plochý SuperAMOLED displej s Full HD+ rozlišením a podporou vyšší obnovovací frekvence 120 Hz.

V kruhovém otvoru nahoře uprostřed najdeme selfie kamerku s vysokým rozlišením 32 megapixelů, na záda pak Samsung posadí tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní

12Mpx širokoúhlý

5Mpx makro

Ze sestavy zmizí poměrně zbytečný čtvrtý snímač pro zachycení hloubky. Po vzoru posledních vlajkových modelů Samsung nepoužije žádný sdružující modul, ale čočky pod sebe poskládá samostatně. Podle zveřejněných obrázků budou záda vyvedena minimálně v černé, bílé, fialové a zelené barvě, těšit se můžeme i na deklarovanou odolnost IP67.

Srdcem telefonu se stane zbrusu nový čipset Exynos 1380 s osmijádrovým procesorem. Čtveřice hlavních jader má být nataktována na 2,4 GHz, zatímco čtveřice úsporných jader na 2 GHz. Podle benchmarků by měl jednojádrový výkon mezigeneračně narůst o skromných 5 procent, zatímco vícejádrový o 30 procent. O grafické operace se údajně postará čip Mali-G68, který by měl nabídnout slušný výkon i na hraní her.

Kapacita RAM má narůst na 8 GB, úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 a 256 GB. Vnitřní paměť má být i nadále možné rozšířit paměťovou kartou. V oblasti bezdrátové konektivity se Galaxy A54 spolehne na 5G (dual SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth a NFC, jediným portem na těle telefonu má být USB-C. To bude sloužit mimo jiné k dobíjení 5000mAh akumulátoru maximálním výkonem 25 wattů. Na telefonu poběží operační systém Android 13 s nadstavbou One UI, u kterého Samsung nepochybně nabídne nadstandardně dlouhou softwarovou podporu.

Samsung Galaxy A34: sázka na MediaTek

Zatímco Galaxy A54 se má oproti minulé generaci zmenšovat, u Galaxy A34 se Samsung vydá opačným směrem – jeho displej údajně naroste z 6,4 na 6,6″. I v tomto případě korejská firma vsadí na SuperAMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, ovšem namísto kruhového otvoru pro 13Mpx selfie kamerku použije kapkovitý výřez.

Na zádech máme opět najít tři fotoaparáty se stejným rozlišením jako loni:

48Mpx hlavní

8Mpx širokoúhlý

5MPx makro

I v tomto případě ze sestavy vypadne hloubkový snímač, který měl u loňského modelu rozlišení pouze 2 Mpx.

Galaxy A34 se údajně rozloučí s čipsetem vlastní výroby, namísto něj vsadí na MediaTek Helio 900 (MT6877V) s osmi procesorovými jádry o maximálním taktu 2,2 GHz. Telefon má být v Evropě dostupný s 6 GB RAM a 128GB úložištěm, existovat má ale i varianta s 8 GB RAM a 256GB pamětí. V obou případech má být možné zvětšení úložiště paměťovou kartou. Bezdrátová konektivita i kapacita akumulátoru mají být stejné jako u Galaxy A54, stejně tak i maximální výkon nabíječky. Potěší i zvýšená odolnost IP67.

Předpokládané evropské ceny

Kdy Samsung své novinky střední třídy představí, v tuto chvíli nevíme, za to však podle WinFuture.de máme počítat s mezigeneračním zdražením. Galaxy A54 má údajně stát okolo 500 eur, zatímco cena Galaxy A34 by se měla pohybovat okolo 400 eur. S tím víceméně koresponduje únik serveru Appuals, podle kterého mají být evropské ceny následující:

Galaxy A54 ve variantě 8/128 GB… 530-550 eur (12 600 až 13 000 korun s DPH)

Galaxy A54 ve variantě 8/256 GB… 590-610 eur (asi 14 000 až 14 500 korun s DPH)

Galaxy A34 ve variantě 6/128 GB… 410-430 eur (asi 9 700 až 10 200 korun s DPH)

Galaxy A34 ve variantě 8/256 GB… 470-490 eur (asi 11 100 až 11 600 korun s DPH)