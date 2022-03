Samsung Galaxy A53 5G: opět zaděláno na bestseller?

Rozdílů oproti předchozí generaci není mnoho, přesto dokáže zaujmout

Největší pokrok spočívá v 5nm čipsetu a příkladné softwarové podpoře

Cena začíná na 11 499 Kč s daní, v předprodeji jako bonus získáte sluchátka Buds Live

Loňský smartphone Samsung Galaxy A52 se stal ve své cenové kategorii velmi žhavým zbožím. Na jeho úspěch navázal model Galaxy A52s. Do střední třídy totiž oba přinesly vlastnosti jako voděodolnost nebo opticky stabilizovaný hlavní fotoaparát, na což jsme byli zvyklí jen u dražších telefonů. Základní verze jmenovaných zařízení však postrádaly 5G konektivitu. Tento nedostatek by se už letos ve střední třídě tolerovat nedal, a tak Galaxy A53 přichází pouze v jedné verzi, kde podpora sítí 5. generace nechybí. My už jsme měli možnost novinku krátce vyzkoušet a zde jsou naše první dojmy.

Samsung Galaxy A53 5G: nový hit střední třídy?

Při návrhu letošní generace se designéři příliš nezapotili – na první pohled se zdá, že vzali loňské tělo a inženýři si jen lehce pohráli s komponentami uvnitř. Proč ale měnit něco, co dobře funguje?

Galaxy A53 5G je stále vyroben z plastu. Nově se Korejci chlubí vyšším podílem recyklovaných materiálů, z nichž je vyroben šuplík na SIM kartu nebo postranní tlačítka. Na odolnost tento fakt naštěstí nemá žádný vliv, a tak se opět můžeme radovat z voděodolnosti se stupněm krytí IP67.

Z hlediska rozměrů se mezigeneračně prakticky nic nezměnilo. Díky mírné redukci rámečků okolo displeje se telefon v každém rozměru smrsknul o pár desetin milimetrů, a tak má ve výsledku rozměry 159,6 × 74,8 mm × 8,1 mm. Hmotnost činí 189 gramů. Pocitově se telefon v ruce drží velmi dobře a je příkladně vyvážený.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A53 5G Konstrukce Rozměry: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP67 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Exynos 1280, octa-core, 2× 2,4 GHz + 6× 2,0 GHz, GPU: Mali-G68, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,5", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 5 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Cena: 11 499 Kč Kompletní specifikace

Displej je stejný jako u Galaxy A52s 5G – jedná se o AMOLED s úhlopříčkou 6,5”, rozlišením Full HD+ a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Frekvence se žel neumí měnit dynamicky, pouze si můžete „natvrdo“ nastavit 60 nebo 120 Hz. Ocenili bychom i mezistupeň v podobě úspornější 90Hz frekvence, ale tu zřejmě zobrazovací panel nepodporuje. Součást displeje tvoří i čtečka otisků prstů.

Levnější Galaxy A33 5G od Galaxy A53 5G na první pohled poznáte díky tomu, že nemá kruhový, ale kapkovitý výřez selfie kamery. Rámečky okolo zobrazovacího panelu jsou také u A33 nepatrně větší, navíc jsou matné. Zadní strana je naopak zcela identická.

Čtyři fotoaparáty vzadu, jeden vpředu

Co se fotoaparátů týče, na papíře se od minulé generace nezměnilo zhola nic. Selfie kamerka má rozlišení 32 megapixelů a světelnost f/2.4. Sestava na zádech se pak skládá ze čtyř samostatných fotoaparátů s následujícími parametry:

64Mpx hlavní se světelností f/1.8 a optickou stabilizací

12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

5Mpx makro se světelností f/2.4

5Mpx hloubkový se světelností f/2.4

Škoda že ve výbavě chybí teleobjektiv, který si výrobce schovává pro své dražší telefony. Samsung alespoň láká na působivé noční snímky, přirozené portréty (včetně spousty efektů rozmazaného pozadí) a také na schopnost postprodukce fotografií – upscaling na vyšší rozlišení nebo mazání nežádoucích objektů. Možnosti fotoaparátu bohužel zatím nemůžeme v našich prvních dojmech hodnotit, jelikož jsme neměli k dispozici finální verzi softwaru. Jakmile nám do redakce dorazí finální kousek na recenzi, fotoaparát samozřejmě pořádně proklepneme.

Zbrusu nový 5nm čipset

K lepším výsledkům fotoaparátu také dopomáhá zbrusu nový 5nm Exynos 1280. Jeho podrobné specifikace nebyly prozrazeny, pouze víme že se jeho procesorová jednotka skládá z osmi jader s takty 2,4 a 2,0 GHz. Čipset může být spárován s 6 nebo 8 GB RAM, vnitřní úložiště s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou dostanete v kapacitách 128 nebo 256 GB .

Oproti minulé generaci jsme se bohužel museli rozloučit s 3,5mm jackem, a tak jediné kabelové spojení se světem zajišťuje USB-C sloužící primárně k dobíjení integrované 5000mAh baterie. Samsung slibuje výdrž až 2 dny a rychlé 25W nabíjení, byť nabíječku si musíte obstarat sami, neboť v balení žádná není. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 a NFC.

5 let softwarové podpory

Představená novinka si opravdu zaslouží pochválit za softwarovou podporu. Zatímco konkurence nabízí ve střední třídě stěží 2 roky aktualizací, Samsung u Galaxy A53 5G slibuje aktualizace operačního systému po dobu 4 let, k čemuž navíc ještě přidává bonusový rok bezpečnostních záplat. To ve světě Androidu nenabídne ani Google.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy A53 5G půjde na český trh v černé, bílé, modré a oranžové barvě. Varianta s 6 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 11 499 korun, verzi 8/256 GB pořídíte za 12 999 korun. Předobjednávky byly spuštěny dnes v 15:00. Pakliže si telefon objednáte do 17. dubna, získáte zdarma bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live v bílé barvě, která normálně stojí 4 499 korun. Prodej telefonu bude zahájen 1. dubna.

Galaxy A53 5G zhmotňuje velmi slušně vybavený smartphone střední třídy, byť po hardwarové stránce se toho oproti minulé generaci moc nezměnilo. Její majitelé tak zřejmě mnoho důvodů k upgradu nenajdou. Nově příchozím má však Galaxy A53 5G co nabídnout. Dá se také očekávat, že po zahájení prodeje klesne cena loňského Galaxy A52s. Pokud tedy budete chtít ušetřit, můžeme vám s klidným svědomím doporučit i koupi staršího modelu.