Rusko otestovalo zbraň na ničení satelitů, USA se ostře ohradily

Vesmírné velitelství USA spadající pod ministerstvo obrany obvinilo Rusko, že 15. července otestovalo protisatelitní zbraň. Test byl nedestruktivní, tedy žádný satelit nezasáhl.

Nezávislá analýza provedená Hardvardovou univerzitou tuto akci potvrdila. Generál John W. Raymond z velitelství Vesmírných sil USA test odsoudil a dodal, že jde další o další důkaz dokumentující snahu Ruské federace vyvinout a otestovat vesmírné zbraňové systémy. Ty mají podle ruské vojenské doktríny udržovat v nejistotě systémy USA a jejich spojenců. Ruský ministr obrany nicméně akci popřel s tím, že šlo pouze o „blízký průzkum vlastního satelitu specializovaným vybavením“.

Tajemné satelity Cosmos

Projektil podle všeho vystřelil relativní rychlostí 643 km/h satelit Cosmos 2543. Ten byl spolu se svým „dvojčetem“ Cosmos 2542 vypuštěn v listopadu loňského roku. Oba satelity mají oficiálně sloužit k monitorování stavu ostatních ruských satelitů na oběžné dráze.

To nicméně od počátku rozporují Američané, podle nichž dlouhodobě satelity vykazují chování nekonzistentní s jejich deklarovaným účelem. Satelity navíc před nějakou dobou proletěly blízko amerického vojenského průzkumného satelitu KH-11.

Nedávný test zahrnující vystřelení projektilu krátce po blízkém průletu okolo jiného ruského satelitu podle Američanů zjevně představoval simulaci útoku. Nejde navíc o první takovouto akci ze strany Ruska. K vystřelení obdobného projektilu došlo již v únoru roku 2017. Generál Raymond proto varoval, že „USA jsou v koordinaci se spojenci připraveny a odhodláni odrazit agresi a chránit národ, spojence, a vitální americké zájmy před nepřátelskými akty ve vesmíru“.

Strašák jménem Kesslerův syndrom

Akce pochopitelně vyvolala kritiku nejen od Američanů, neboť ničení satelitů je obecně považováno za značně rizikové. Loni jsme takto mohli být svědkem ostré reakce NASA poté, co Indie oznámila „sestřelení“ vlastního satelitu. Otestované prostředky k ničení satelitů na oběžné dráze mají zatím kromě Indie také USA, Rusko a Čína. Testy jsou však výjimečné, neboť při nich zákonitě vzniká množství fragmentů, které se mohou volně pohybovat a ohrozit ostatní vesmírné objekty včetně ISS. Poslední americký „sestřel“ proběhl v roce 2008, ovšem tehdy šlo údajně o nutnost zabránit dopadu toxických látek z nekontrolovatelného satelitu do obydlených oblastí.

Katastrofickým scénářem je pak tzv. Kesslerův syndrom. Ten je pojmenován podle vědce NASA, který ho poprvé popsal v roce 1978. Scénář pracuje s teorií, že nekontrolovaně se pohybující předměty na oběžné dráze – tedy především trosky – mohou vyvolat jakousi řetězovou reakci. S každou další srážkou by vzniklo další množství nebezpečných trosek, čímž by ve výsledku mohlo dojít ke zničení většiny satelitů na oběžné dráze a vytvoření neproniknutelného pásma trosek, které by znemožnilo vesmírné mise po dobu několika generací.