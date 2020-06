Rozlučte se s iOS, operační systém pro iPhony zřejmě dostane nové jméno

Už příští pondělí bude zahájena vývojářská konference Apple WWDC. Akce se uskuteční bez fyzické přítomnosti veřejnosti, avšak o úvodní keynote s představením chystaných softwarových novinek nepřijdeme. Což je dobře, protože podle posledních zvěstí Apple pro letošek chystá velké věci.

Jednou z nich má být přejmenování nejpopulárnější jablečné platformy iOS, alespoň to ve svém stručném tweetu tvrdí obvykle velmi přesný informátor Jon Prosser.

O tom, že se iOS přejmenuje na iPhoneOS byl anonymně informován i jeho podobně úspěšný kolega Max Weinbach, avšak ten tuto zprávu nezveřejnil, neboť jí jednoduše nevěřil. A není se čemu divit, neboť zpráva obsahovala i informaci o přejmenování iPhone na Apple Phone.

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it…

wow

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020