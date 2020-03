Rozbil se vám displej iPadu Air? Apple spouští program bezplatné opravy

Apple oznámil celosvětový program bezplatných oprav iPadů Air třetí generace. Nabídka se týká těch zařízení, která jsou zasažena zvláštní chybou způsobující nefunkčnost displeje. Ten může na některých iPadech této generace náhle začít poblikávat a pak přestat nadobro zobrazovat cokoliv.

Nárok na bezplatnou opravu mají iPady Air vyrobené mezi březnem a říjnem 2019. Program má platit dva roky od zakoupení zasaženého přístroje a oprava neprodlouží původní záruku.

Tajemná chyba

Apple neoznámil, co přesně problém způsobuje. Vzhledem k nabídce opravy je asi zjevné, že nejde o softwarovou chybu řešitelnou pomocí OTA. Server PC Mag předpokládá, že chyba vznikla už při výrobě LCD panelů.

Problém se netýká všech přístrojů ze zmiňovaného časového okna, ale jen „omezeného množství“. Apple přístroj vždy nejprve prověří a sdělí vám, jestli máte na opravu v rámci tohoto programu nárok.

Rozbitý iPad Air můžete předat na opravu třemi způsoby. Odnést ho do Apple Storu, odnést ho do autorizovaného servisu Apple, nebo kontaktovat podporu Applu. Ta by vám měla sdělit instrukce, kam rozbitý iPad zaslat poštou.

Detaily najdete na oficiálním webu Applu, zatím jen v angličtině.