Rolls-Royce a EasyJet testují první letecké vodíkové motory

Ve spojitosti s globálním oteplováním a emisemi se neustále mluví o elektromobilech, ale větší šetrnost k životnímu prostředí ostatních typů dopravy tak častým tématem zdaleka není. A to je určitě škoda. Například norské vody už delší dobu brázdí vodíkový trajekt MF Hydra. Nyní ve spolupráci automobilky Rolls-Royce a aerolinky EasyJet probíhají také pozemní testy leteckých motorů právě na tento typ pohonu.

V tiskovém prohlášení Rolls-Royce mluví o prvním testu moderního leteckého vodíkového motoru. Zkouška proběhla ve Skotsku na motoru Rolls-Royce AE 2100-A, který byl upraven pro vodíkový pohon. Použitý vodík byl produktem větrných a přílivových elektráren. I proto je místem testovacího provozu jeden z ostrovů souostroví Orkneje.

Ekologická letecká doprava je velkým oříškem. Ačkoliv baterie mohou být nabíjeny sluneční energií i větrem, jejich hmotnost širší použití velmi limituje. I proto se zde nabízí řešení pomocí vodíku, kdy při provozu nevznikají zplodiny, ale pouze vodní pára.

Ani tento typ pohonu ale není bezproblémový. Ačkoliv při zmíněných testech byl použit vodík z obnovitelných zdrojů, většina producentů tohoto prvku jej získává zpracováním zemního plynu. Do výroby zeleného vodíku se ale v posledních měsících a letech investují nemalé prostředky, a tak by jeho cena do budoucna měla klesat.

Další překážkou je konstrukce letadel, protože vodíkové nádrže musí být zhruba čtyřikrát větší než běžné nádrže na letecké palivo. Změnit by se tedy musela i samotná letadla, což je běh na dlouhou trať.

Podle Evropské unie by vodíková letadla pro přepravu na kratší vzdálenosti do 3 000 km mohla být uvedena do provozu do roku 2035.

Závěrem je nutno zmínit, že kromě EasyJetu a Rolls-Royce na podobných technologiích usilovně pracuje i Airbus nebo Boeing. Během následujících let bychom se tedy měli dočkat dalšího pokroku.