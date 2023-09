Roky čekání jsou u konce: WhatsApp brzy zamíří na iPad

Populární „kecálek“ WhatsApp až doposud nebyl k dispozici nativně pro iPad

V poslední betaverzi nicméně bude aplikace optimalizovaná i pro tablety

Funkčnost by měla být stejná jako v případě mobilní aplikace

O oblibě chatovací aplikace WhatsApp se asi není potřeba dopodrobna rozepisovat. I přes svou popularitu ovšem aplikace patřila mezi ty méně schopné, což bylo ve srovnání s konkurencí mnohdy až do očí bijící. Vývojářům se tato situace ovšem nelíbila a v posledních měsících a letech usilovně pracují na tom, aby byl WhatsApp nejen konkurenceschopný, ale také atraktivní pro stávající i nové uživatele. Společně s tím přichází i rozšíření na nové platformy, u kterých je až s podivem, že na nich doposud WhatsApp nebyl k dispozici.

WhatsApp pro iPad

Řeč je o tabletech společnosti Apple, tedy iPadech. Ty už nějaký ten pátek běží na vlastním systému iPadOS, který sice vychází z iOS, přesto je mezi nimi řada rozdílů. Ty největší se týkají dostupnosti aplikací, které musejí být optimalizovány pro větší displej, jinak je Apple nedovolí stáhnout s App Store. Tomu je ale podle informací serveru WABetaInfo konec – WhatsApp podle všeho testuje v rámci betaverze 23.19.1.71 optimalizovanou verzi svého „kecálka“ také pro větší obrazovky iPadů.

Z dostupných screenshotů funguje iPadová verze WhatsAppu víceméně stejně jako ta pro mobilní zařízení. Pro připojení k vašemu účtu je potřeba naskenovat QR kód a následně se vám zpřístupní vaše konverzace. Na rozdíl od verze pro iOS ale vidíte poslední konverzace i tu aktuální najednou, neboť si to aplikace může díky většímu displeji dovolit. Je poměrně překvapivé, že to WhatsAppu, respektive mateřské firmě Meta, trvalo tak dlouho – ostatně šéf „kecálka“ Will Cathcart byl této aplikaci nakloněn už v lednu 2022.

Meta má dlouhodobě rezervovaný postoj k vývoji optimalizovaných aplikací pro iPad. Kupříkladu Instagram či Threads svou vlastní alternativu nemají a i Facebook je spíše nezbytným minimem než plnohodnotnou aplikací pro větší displej iPadu. WhatsApp nicméně zaujímá v portfoliu firmy poměrně prominentní postavení, i díky speciální aplikaci se zaměřením na firmy, kde v některých případech dává využití tabletů smysl.