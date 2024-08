Robotická sekačka Dreame Roboticmower A1 míří do Česka. Láká na AI a příznivou cenu

Čínská značka Dreame expanduje na český trh s další novinkou – robotickou sekačkou Roboticmower A1

Chlubí se pokročilými technologiemi včetně AI, nebo posekáním plochy až 2 000 m² (s průběžným dobíjením)

K dispozici bude v nejbližších dnech za akční cenu 37 920 korun

Starat se o zahradu, která je nezbytnou součástí každého rodinného domu, není oblíbená kratochvíle úplně každého, obzvláště pokud místo roztomilé zahrádky vlastní malé letiště. Technologie se nám sice snaží každodenní práci značně ulehčovat, nicméně pokud jde o pravidelné práce na zahradě, často dost pokulhávají. Trendem poslední doby jsou robotické sekačky, které alespoň částečně umí lidem ulehčit práci. Nyní na český trh vstupuje další konkurent, tentokrát v podobě Dreame Roboticmower A1.

Roboticmower A1 je prošpikovaná AI

Robotická sekačka obsahuje několik zajímavých řešení, včetně patentované 3D technologie přesných laserových senzorů, systému OmniSense 3D Ultra Sensing System a programu U Path Planning. Díky nim robotická sekačka přesně mapuje a seká trávník tak, jak chcete vy. Trasu a výšku sečení si tak můžete nastavit podle svých představ, včetně například vysekávání různých vzorů přímo do trávníku.

Algoritmus umělé inteligence a 360stupňový senzor OmniSense navíc umí s milimetrovou přesností detekovat a vyhnout se nejběžnějším překážkám na trávníku. Problémem by neměly být ani komplikovanější zahrady s různými překážkami, jako jsou stromy, různé stavby, nebo husté keře. Výšku sečení lze nastavit v rozmezí od 3 do 7 cm, maximální sklon zahrady může být až 45 % (přibližně 24 stupňů).

Dreame Roboticmower A1 je také vybaven technologií detekce deště, takže jakmile se objeví první kapky, robot se automaticky vrátí do nabíjecí stanice a poté, co déšť přestane, pustí se znovu do práce. S rychlostí otáčení čepele 2 200 otáček za minutu může Dreame Roboticmower A1 posekat 1 000 metrů čtverečních za den (samozřejmě s opakovaným dobíjením), což podle informací od výrobce ušetří až 200 hodin práce ročně. Maximální plocha zahrady, kterou model A1 zvládne sekat, jsou až 2 000 m². Značka se také chlubí poměrně rychlou instalací a správou skrze mobilní aplikaci, takže i v případě, že nejste zcela technicky zdatní, není potřeba mít obavy.

Robotická sekačka Roboticmower A1 bude brzy na českém trhu za zaváděcí zvýhodněnou cenu 37 920 Kč, později se cena vrátí na standardních 47 490 Kč včetně DPH. Objednat ji bude možné přes oficiální e-shop výrobce, nicméně v současné chvílí v jejich nabídce produkt najdete za nezlevněnou cenu. K přecenění by mělo dojít během několika následujících dní.