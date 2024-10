Rixon je nová česká značka příslušenství: jejich sluchátka a reproduktory zaujmou cenou i funkcemi

Česká značka Rixon chce dobýt trh svými sluchátky, reproduktory a příslušenstvím

Zaměřuje se nejen na kvalitní zvukové podání a originální design, ale také příznivé ceny

Spousta z nás má svá oblíbená sluchátka, na která nedá dopustit. V případě zvuku jsme často velmi konzervativní a neradi měníme něco, co alespoň za nás dobře funguje. Občas ale přijde chvíle, kdy se možná vyplatí zkusit něco nového a neokoukaného. Tím je česká značka sluchátek Rixon, která je stále ještě nováčkem na trhu, ale už nyní má poměrně dobře našlápnuto. Ve svém portfoliu totiž nemá jenom bezdrátová sluchátka, ale také bezdrátové reproduktory nebo dokonce i příslušenství.

Jdi za zvukem, najdeš Rixon

Mezi hlavní pilíře značky Rixon patří důraz na kvalitní zvuk, užitečné funkce, které opravdu využijete, příznivá cena, která nezatíží domácí rozpočet, a také originální design, který se u výrobců příslušenství často příliš nenosí. Ačkoli je firma na trhu teprve od roku 2023, má ve svém portfoliu poměrně široký výběr, takže si na své přijde téměř každý z nás. Největší výběr nabízí Rixon bezesporu v případě bezdrátových sluchátek.

Pro příznivce velkých náhlavních sluchátek má Rixon model Soundplates. Ty se mohou pochlubit frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20000 kHz, Bluetooth 5.3, aktivním potlačením hluku, potlačením hluku z prostředí ENC nebo baterií s kapacitou 700mAh, která slibuje výdrž až 76 hodin. Samozřejmostí je nízká latence 60 ms, možnost propojení se dvěma zařízeními nebo funkce Rixon SharpTalk a dva mikrofony v každém náušníku, které mají zajistit čisté telefonní hovory. To vše nabízí Rixon Soundplates za příznivou cenu 1 490 Kč.

Máte raději špunty? Pak máte z čeho vybírat. Rixon totiž nabízí hned pětici špuntových bezdrátových sluchátek, které se liší především svým tvarem a zpracováním, takže si můžete vybrat přesně ty, které vám budou v uších sedět nejlépe. Nejvybavenější model je Rixon UltraPods, který nabízí frekvenční rozsah 15 Hz – 20000 kHz, Bluetooth 5.3, šest mikrofonů s ENC pro čisté hovory (tři v každém sluchátku), hybridní aktivní potlačení hluku o síle -35 dB či dlouhou výdrž díky 400mAh baterii v pouzdru a 35mAh baterii ve sluchátkách, s jejichž pomocí můžete dosáhnout kombinované výdrže až 43,6 hodin (37,1 pouzdro + 6,5 sluchátka). Potěší také nízká latence 60 ms, možnost propojení se dvěma zařízeními VibeSwipe. Voděodolnost IPX4 je samozřejmostí, stejně jako příznivá cena 1 290 Kč.

Speciálně pro hráče nabízí Rixon model GamePods. Ten se může pochlubit 13mm měniči, bezdrátovým spojením skrze Bluetooth 5.3, odolností IPX4, čistými hovory s technologií ENC nebo třeba dlouhou výdrží až 45 hodin, přičemž samotná sluchátka zvládnou hrát úctyhodných 7,5 hodin.

Potěší i rychlé párování Hall switch nebo nízká latence 60 ms, to vše za cenu 890 Kč. Pokud nejste příznivci ostrého herního designu, má Rixon v nabídce model CoolPods. Ten rovněž slibuje ANC (-30 dB) i ENC (2 mikrofony), baterii s kombinovanou výdrží až 50 hodin (sluchátka 7 hodin), párování se dvěma zařízeními, voděodolnost IPX4 nebo latenci 55 ms – to vše za stejnou cenu 890 Kč.

Jsou pro vás důležité především čisté hovory a dlouhá výdrž? Rixon AirShots jsou odpověď české značky. Pochlubit se mohou například technologií SharpTalk využívající ENC a čtyři mikrofony pro čistší telefonní hovory (dva v každém sluchátku), kombinovanou výdrž až 30 hodin (8 hodin sluchátka), voděodolností IPX4 nebo latencí 60 ms. Bohužel zamrzí absence aktivního potlačení hluku, na druhou stranu potěší cena 690 Kč. Jestli je pro vás důležitá každá koruna, ale zároveň chcete co možná to nejlepší, Rixon AirPlugs budou přesně pro vás. Bluetooth 5.4, kombinovaná výdrž až 42 hodin (sluchátka 7 hodin), voděodolnost IPX4 nebo latence 60 ms potěší, bohužel zde chybí jak ANC, tak i ENC. Na druhou stranu se sluchátka prodávají za 490 Kč.

Nevyhovují špunty? Vyzkoušejte pecky

Ani příznivce peckové konstrukce bezdrátových sluchátek nenechává Rixon ve štychu. V nabídce má rovnou dva modely – QuikBuds a NeoBuds. Ty první z nich se pyšní například funkcí Rixon SharpTalk a 4 mikrofony s podporou ENC pro čistější telefonní hovory (dva v každém sluchátku), kombinovanou výdrž až 44 hodin (sluchátka 7 hodin), voděodolností IPX4, herním režimem s latencí 60 ms nebo možností propojení se dvěma zařízeními. Cena se zastavila na 690 Kč.

Sluchátka NeoBuds jsou naopak cenově dostupnější alternativou ke QuikBuds – nabídnou kombinovanou výdrž 36 hodin (sluchátka 6 hodin), latenci 70 ms, voděodolnost IPX4, Bluetooth 5.3 nebo váhu jednoho sluchátka pouhé 4 gramy. Cena je v tomto případě 490 Kč.

Je libo repráček?

Rixon se nevyhýbá ani přenosným Bluetooth reproduktorům, které zpříjemní nejen domácí poslech, ale také každou party. Tím suverénně nejlepším v portfoliu české společnosti je bezesporu BigBoss. Jeho DSP čip se stará o co možná nejkvalitnější hudební přednes a problém nenajdete ani v případě výdrže, která díky baterii s kapacitou 7500 mAh dosahuje až 23 hodin, přičemž pokud takovou porci energie nevyužijete, můžete reproduktor využít jako powerbanku.

Postavit ho přitom můžete i vedle bazénu, a to díky voděodolnosti standardu IPX6. Potěší rovněž integrovaný ekvalizér nebo funkce Twinstream, díky které můžete propojit dva reproduktory BigBoss do jednoho zdroje hudby. Příznivé jsou také rozměry 324 × 148 × 146 milimetrů a hmotnost 3 kilogramy. Maximální výstup je 100 W, přičemž BigBoss se skládá z 2 výškových a 2 basových reproduktorů. A cena? Příjemných 3 890 Kč.

Pro fanoušky menších a kompaktnějších reproduktorů má Rixon v nabídce model s názvem Denny. V tomhle sympatickém válečku se ukrývá například baterie s kapacitou 3450 mAh, která slibuje až 20 hodin výdrže (s možností využít přebytečnou energii pro dobíjení jiných zařízení v režimu powerbanky).

Zajímavostí je také DSP čip pro co možná nejkvalitnější hudební přednes, odolnost proti vodě a prachu standardu IP67 nebo možnost připojit dva reproduktory k jednomu zdroji zvuku díky technologii Twinstream a Bluetooth 5.3. Potěší také rozměry 241 × 89 × 89 milimetrů, hmotnost 0,93 kilogramu, maximální výstup 40 W, který využívají dva středobasové reproduktory – to vše za příznivou cenu 2 190 Kč.

To ale není všechno. Zájemce jistě zaujme také Rixon Bucket, který disponuje 360° zvukem, odolností IPX6, výdrží až 20 hodin, či funkcki Twinstream, která umožní připojit dva reproduktory k jednomu zdroji zvuku, to vše za cenu 2 690 Kč. Příznivý repráček spadající do střední třídy je poté Tube, který je skvělým společníkem na cesty.

A to nejen díky výdrži až 16 hodin, odolnosti IPX6, technologii Twinstream nebo nízké hmotností 0,57 kilogramu, ale také díky příznivé ceně 1 590 Kč. Cenově nejdostupnější reproduktor v nabídce Rixonu je poté Spirit, který se může pyšnit výdrží až 18 hodin, odolností IPX5, technologií Twinstream nebo hmotností 0,6 kilogramu. Cena se přitom zastavila na velice příznivých 690 Kč.

Příslušenství není Rixonu cizí

Nabít telefon, tablet, sluchátka nebo reproduktory musí každý z nás. Ačkoli příslušenství máme v domácnosti habaděj, ve chvíli, kdy jej potřebujeme nejvíce, zpravidla není nikde k nalezení. Nejen proto je dobré mít nějaké adaptéry a kabely do zásoby, s čímž může pomoci právě Rixon. Ten má ve svém portfoliu rovnou 3 adaptéry a dva kabely, které pokryjí většinu potřeb moderního člověka.

Z adaptérů si můžete vybrat například standardní 20W kostku s jedním USB-C a podporou QC 2.0 za 199 Kč, duální 20W adaptér s jedním USB-C a jedním USB-A a podporou QC 3.0 za cenu 299 Kč nebo duální 30W adaptér s jedním USB-C a jedním USB-A s podporou QC 3.0 za cenu 399 Kč. V případě kabeláže máte na výběr standardní kabel USB-C na USB-C za cenu 159 Kč v černé či bílé barvě, případně z USB-C na Lightning za stejnou cenu 159 Kč, bohužel pouze v bílé.

Kde příslušenství od Rixon koupíte?

Jestli vás portfolio české značky Rixon zaujalo, máte poměrně hodně možností, kde jej zakoupit či si alespoň vyzkoušet – to se dozvíte na oficiálních stránkách.