Rezervace na Find X10 Pro Max spuštěny: Oppo láká na hodinky zdarma

- Find X10 Pro Max dostane 200Mpx snímače u hlavního fotoaparátu, ultraširokoúhlého fotoaparátu i teleobjektivu
- Oba modely nabídnou baterii s kapacitou 7 150 mAh a natáčení videa ve 4K při 120 snímcích za sekundu
- České rezervace běží od 8. do 21. října za depozit 250 Kč (lokální ceny zatím neznáme), po dokončení nákupu zákazníci získají hodinky Watch S
- Evropská premiéra proběhne 21. října na Mallorce a naše redakce bude u toho
Oppo před globální premiérou řady Find X10 odhalilo podstatnou část výbavy a otevřelo české rezervace. Dvojice telefonů Find X10 a Find X10 Pro Max se představí 21. října 2026 na Mallorce, přičemž hlavní pozornost výrobce věnuje fotografování a videu. Vyšší model dostane hned tři 200Mpx fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci s Hasselbladem. Kolik budou novinky stát, se ale zájemci dozvědí až v den představení. Náznak ale přináší alespoň nedávný únik evropských cen.
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My v redakci už Oppo Find X10 Pro Max testujeme a na 21. října pro vás budeme mít připravenou podrobnou recenzi včetně testovacích fotografií.
200 Mpx i pro ultraširokoúhlé záběry
Základní Find X10 nabídne dvojici 200Mpx fotoaparátů, kterou Oppo označuje za první takové řešení v jeho kategorii. U modelu Find X10 Pro Max bude mít stejné rozlišení hlavní i ultraširokoúhlý fotoaparát a také snímač za teleobjektivem. Podle výrobce jde o první použití této trojice 200Mpx snímačů v chytrém telefonu.
Zpracování snímků obstará nová generace LUMO True Image Engine. Ta propojuje obrazové zpracování Oppa s podáním tónů v režimu Master Mode a kalibrací barev pomocí fotoaparátu True Color. Výrobce slibuje věrnější barvy, přirozené tóny pleti a vyvážený kontrast. Jak se to projeví na výsledných fotografiích, bude možné posoudit až při praktickém vyzkoušení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,32 × 76,57 × 8,4 mm, hmotnost: 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
U videa mají všechny tři zadní fotoaparáty modelu Pro Max zvládat 4K při 120 snímcích za sekundu a 8K při 30 snímcích za sekundu. Stejné možnosti nabídnou také oba 200Mpx fotoaparáty základního Find X10.
Praktickou novinkou je technologie Open Gate, která při natáčení využívá celou obrazovou plochu snímače. V záznamu tak zůstane větší část scény a při střihu bude více prostoru pro ořez. Z jednoho záběru půjde snáze připravit video na šířku i na výšku.
Baterie s kapacitou 7 150 mAh a nové čipy MediaTek
Find X10 bude pohánět MediaTek Dimensity 9600M, zatímco Find X10 Pro Max dostane Dimensity 9600 Pro vyráběný 2nm procesem. Obě novinky využijí křemíko-uhlíkovou baterii s kapacitou 7 150 mAh. Podle Oppa má vystačit až na dva dny běžného používání a po pěti letech si zachovat více než 80 % původní kapacity. Údaj o dlouhodobém zachování kapacity vychází z testů Oppo Lab; skutečný stav bude záviset na používání, nastavení telefonu a okolních podmínkách.
Telefony dorazí se systémem ColorOS 17 (postavený na Androidu 17) a novým vzhledem Living Flow Design, který se částečně inspiroval u Applu a jeho Liquid Glass. Součástí bude také AI Mind Pilot s režimem Agent Mode, který má při plnění složitějších úkolů na jeden pokyn využívat soubory a fotografie uložené v telefonu.
Sklo přechází do fotomodulu
Design řady Find X10 pracuje s jednodílným tvarovaným sklem, které plynule navazuje na modul fotoaparátů. Toto provedení má podle výrobce opticky zmírnit jeho vystoupení ze zad telefonu.
Nejvýraznější detaily dostane Find X10 Pro Max v barvě Luna White. Jeho fotomodul LUMO Camera Island bude mít matně stříbrný metalický povrch, vroubkované prvky a matně oranžový kroužek odkazující na Hasselblad. Ukrývá také novou generaci fotoaparátu True Color Camera se systémem duálního blesku. Záda kombinují hladké matné sklo se vzorem inspirovaným textilií a dvoutónovým provedením.
Vedle Luna White bude Pro Max dostupný v barvě Titanium Grey. Základní Find X10 nabídne varianty Glacier Blue, Glow Coral a Mist Grey.
Rezervace za 250 Kč, cenu Oppo oznámí 21. října
Česká rezervační akce probíhá od 8. do 21. října 2026 na oficiálním e-shopu Oppo, případně na Mobil Pohotovosti, kde si zároveň o Find X10 Pro Max můžete zasoutěžit. Zájemci složí depozit 250 Kč, za který jim firma garantuje dodání mezi prvními zákazníky v Česku. Pokud po premiéře nákup dokončí, dostanou k telefonu chytré hodinky Oppo Watch S v uváděné hodnotě 4 490 Kč bez dalšího doplatku.
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Unikly evropské ceny Oppo Find X10 Pro Max: oproti minulé generaci zdraží o tisíce korun
České ceny telefonů budou zveřejněny v den globálního představení, tedy 21. října v 16:00. Přesný termín zahájení prodeje ani dodání Oppo zatím neuvedlo. Kdo se po oznámení ceny rozhodne telefon nekoupit, může požádat o vrácení depozitu původní platební metodou. Alternativou je jeho výměna za hodnotový voucher.
Evropské ceny již unikly
Základní Oppo Find X10 údajně přijde na 1 399 eur (asi 34 200 korun s DPH) ve variantě s 256GB úložištěm, verze s dvounásobnou pamětí pak bude údajně stát 1 599 eur (asi 39 100 korun s DPH). To je poměrně bezprecedentní zdražení, uvážíme-li, že loňský Oppo Find X9 se na náš trh dostal pouze ve vyšší 512GB verzi za cenu 24 999 korun (999 eur). Pokud se tato informace potvrdí, bude se jednat o 60% navýšení ceny.
Vrcholný Oppo Find X10 Pro Max má být k dispozici pouze v jedné verzi s 512GB úložištěm, přičemž evropská cena je údajně stanovena na 1 799 eur (asi 44 tisíc korun s DPH). Loňský model Find X9 Pro přišel na 1 299 eur (na našem trhu 31 999 korun), což by znamenalo mezigenerační zdražení ve výši 38 procent.