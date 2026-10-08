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Rezervace na Find X10 Pro Max spuštěny: Oppo láká na hodinky zdarma

Jiří Hrma
Jiří Hrma 8. 10. 16:39
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Oppo Find X10 Pro Max v ruce redaktora
  • Find X10 Pro Max dostane 200Mpx snímače u hlavního fotoaparátu, ultraširokoúhlého fotoaparátu i teleobjektivu
  • Oba modely nabídnou baterii s kapacitou 7 150 mAh a natáčení videa ve 4K při 120 snímcích za sekundu
  • České rezervace běží od 8. do 21. října za depozit 250 Kč (lokální ceny zatím neznáme), po dokončení nákupu zákazníci získají hodinky Watch S
  • Evropská premiéra proběhne 21. října na Mallorce a naše redakce bude u toho

Oppo před globální premiérou řady Find X10 odhalilo podstatnou část výbavy a otevřelo české rezervace. Dvojice telefonů Find X10 a Find X10 Pro Max se představí 21. října 2026 na Mallorce, přičemž hlavní pozornost výrobce věnuje fotografování a videu. Vyšší model dostane hned tři 200Mpx fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci s Hasselbladem. Kolik budou novinky stát, se ale zájemci dozvědí až v den představení. Náznak ale přináší alespoň nedávný únik evropských cen.

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Oppo Find X10 Pro Max v ruce redaktora



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Válka fotomobilů začala. Vyzkoušeli jsme Oppo Find X10 Pro Max se třemi 200Mpx foťáky

My v redakci už Oppo Find X10 Pro Max testujeme a na 21. října pro vás budeme mít připravenou podrobnou recenzi včetně testovacích fotografií.

200 Mpx i pro ultraširokoúhlé záběry

Základní Find X10 nabídne dvojici 200Mpx fotoaparátů, kterou Oppo označuje za první takové řešení v jeho kategorii. U modelu Find X10 Pro Max bude mít stejné rozlišení hlavní i ultraširokoúhlý fotoaparát a také snímač za teleobjektivem. Podle výrobce jde o první použití této trojice 200Mpx snímačů v chytrém telefonu.

Zpracování snímků obstará nová generace LUMO True Image Engine. Ta propojuje obrazové zpracování Oppa s podáním tónů v režimu Master Mode a kalibrací barev pomocí fotoaparátu True Color. Výrobce slibuje věrnější barvy, přirozené tóny pleti a vyvážený kontrast. Jak se to projeví na výsledných fotografiích, bude možné posoudit až při praktickém vyzkoušení.

Hardwarové parametry Oppo Find X10 Pro Max

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 17, čipset: Mediatek Dimensity 9600 Pro, octa-core, 2× 4,55 GHz + 3× 4,35 GHz + 3× 3,1 GHz, GPU: Mali-G2-Ultra-NX, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 161,32 × 76,57 × 8,4 mm, hmotnost: 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová), zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: FHD+, 1272 × 2772 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.5, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3× optický zoom, třetí: 200 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF, selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 18mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 4K video
Kompletní specifikace

U videa mají všechny tři zadní fotoaparáty modelu Pro Max zvládat 4K při 120 snímcích za sekundu a 8K při 30 snímcích za sekundu. Stejné možnosti nabídnou také oba 200Mpx fotoaparáty základního Find X10.

Fotoaparát Oppo Find X10 Pro Max
Oppo Find X10 Pro Max jsme si krátce vyzkoušeli při návštěvě Číny

Praktickou novinkou je technologie Open Gate, která při natáčení využívá celou obrazovou plochu snímače. V záznamu tak zůstane větší část scény a při střihu bude více prostoru pro ořez. Z jednoho záběru půjde snáze připravit video na šířku i na výšku.

Baterie s kapacitou 7 150 mAh a nové čipy MediaTek

Find X10 bude pohánět MediaTek Dimensity 9600M, zatímco Find X10 Pro Max dostane Dimensity 9600 Pro vyráběný 2nm procesem. Obě novinky využijí křemíko-uhlíkovou baterii s kapacitou 7 150 mAh. Podle Oppa má vystačit až na dva dny běžného používání a po pěti letech si zachovat více než 80 % původní kapacity. Údaj o dlouhodobém zachování kapacity vychází z testů Oppo Lab; skutečný stav bude záviset na používání, nastavení telefonu a okolních podmínkách.

Telefony dorazí se systémem ColorOS 17 (postavený na Androidu 17) a novým vzhledem Living Flow Design, který se částečně inspiroval u Applu a jeho Liquid Glass. Součástí bude také AI Mind Pilot s režimem Agent Mode, který má při plnění složitějších úkolů na jeden pokyn využívat soubory a fotografie uložené v telefonu.

Sklo přechází do fotomodulu

Design řady Find X10 pracuje s jednodílným tvarovaným sklem, které plynule navazuje na modul fotoaparátů. Toto provedení má podle výrobce opticky zmírnit jeho vystoupení ze zad telefonu.

Nejvýraznější detaily dostane Find X10 Pro Max v barvě Luna White. Jeho fotomodul LUMO Camera Island bude mít matně stříbrný metalický povrch, vroubkované prvky a matně oranžový kroužek odkazující na Hasselblad. Ukrývá také novou generaci fotoaparátu True Color Camera se systémem duálního blesku. Záda kombinují hladké matné sklo se vzorem inspirovaným textilií a dvoutónovým provedením.

Vedle Luna White bude Pro Max dostupný v barvě Titanium Grey. Základní Find X10 nabídne varianty Glacier Blue, Glow Coral a Mist Grey.

Rezervace za 250 Kč, cenu Oppo oznámí 21. října

Česká rezervační akce probíhá od 8. do 21. října 2026 na oficiálním e-shopu Oppo, případně na Mobil Pohotovosti, kde si zároveň o Find X10 Pro Max můžete zasoutěžit. Zájemci složí depozit 250 Kč, za který jim firma garantuje dodání mezi prvními zákazníky v Česku. Pokud po premiéře nákup dokončí, dostanou k telefonu chytré hodinky Oppo Watch S v uváděné hodnotě 4 490 Kč bez dalšího doplatku.



Oppo Find X10 Pro Max při fotografování



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Unikly evropské ceny Oppo Find X10 Pro Max: oproti minulé generaci zdraží o tisíce korun

České ceny telefonů budou zveřejněny v den globálního představení, tedy 21. října v 16:00. Přesný termín zahájení prodeje ani dodání Oppo zatím neuvedlo. Kdo se po oznámení ceny rozhodne telefon nekoupit, může požádat o vrácení depozitu původní platební metodou. Alternativou je jeho výměna za hodnotový voucher.

Evropské ceny již unikly

Základní Oppo Find X10 údajně přijde na 1 399 eur (asi 34 200 korun s DPH) ve variantě s 256GB úložištěm, verze s dvounásobnou pamětí pak bude údajně stát 1 599 eur (asi 39 100 korun s DPH). To je poměrně bezprecedentní zdražení, uvážíme-li, že loňský Oppo Find X9 se na náš trh dostal pouze ve vyšší 512GB verzi za cenu 24 999 korun (999 eur). Pokud se tato informace potvrdí, bude se jednat o 60% navýšení ceny.

Vrcholný Oppo Find X10 Pro Max má být k dispozici pouze v jedné verzi s 512GB úložištěm, přičemž evropská cena je údajně stanovena na 1 799 eur (asi 44 tisíc korun s DPH). Loňský model Find X9 Pro přišel na 1 299 eur (na našem trhu 31 999 korun), což by znamenalo mezigenerační zdražení ve výši 38 procent.

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Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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