Revoluční funkce od Qualcommu navýší rozlišení mobilních her a zajistí delší výdrž

Snapdragon Game Super Resolution zvýší rozlišení či framerate mobilních her

Na baterii by ale oproti předpokladům měla mít pozitivní vliv

Funkce dorazí v průběhu letošního roku, dočkají se i majitelé starších zařízení

Hraní na mobilních telefonech je sice populární kratochvílí, přesto je na Google Play jen málo titulů, které by dokázaly naplno využít dostupný hardware. To může mrzet především majitelé herních smartphonů, jako je nedávno představený Asus ROG Phone 7 Ultimate. Výrobce mobilních čipsetů Qualcomm si toho je evidentně vědom a chystá pro hráče příjemnou vychytávku, která výrazně zvýší rozlišení u spousty populárních titulů, jako je například Call of Duty: Warzone Mobile.

Funkce ponese název Snapdragon Game Super Resolution a jedná se o upscaling rozlišení, který bude dostupná pro grafiky Adreno. Podle Qualcommu dokáže tato technologie zvýšit rozlišení z Full HD na 4K nebo zvýšit počet snímků za sekundu z 30 na 60, zatímco rovněž zvýší výdrž na baterii. Podporovaným hrám totiž redukuje šířku pásma, využití paměti a latenci, což by mělo mít za následek nižší spotřebu baterie.

Zásadním pro funkčnost Snapdragon Game Super Resolution je podpora samotného titulu. Qualcomm už nyní oznámil spolupráci s Activision Blizzard (Call of Duty: Warzone Mobile), Tencentem (Return to Empire), Tianzhiyou (Jade Dynasty) a GIANTS Software (Farming Simulator 23). Z rozložení je jasné, že výrobce jedněch z nejvýkonnějších mobilních čipsteů na světě chce mít podchycené nejen západní hráče, ale také dynamicky se rozvíjející asijské trhy. Snapdragon Game Super Resolution dorazí v průběhu tohoto roku a těšit se na něj mohou nejen majitelé zařízení se Snapdragonem 8 Gen 2, ale i starších čipsteů. Konkrétní kompatibilitu Qualcomm zatím neoznámil.