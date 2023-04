Recenze Asus ROG Phone 7 Ultimate: najdete 5 rozdílů?

Asus opět ukázal, že je králem v segmentu herních smartphonů

Asus se dlouhodobě věnuje nejen výrobě špičkových notebooků, ale důležitou roli v jeho portfoliu zařízení zaujímají také chytré telefony. Kromě těch tradičních má tchajwanský výrobce v rukávu také speciální řadu herních telefonů ROG Phone, které cílí především na náročné uživatele a hráče mobilních her. Těm nabízí odvážný design, nekompromisní výkon a celou řadu vychytávek, kterou u konkurence nenajdete.

Asus ROG Phone 7 Ultimate navazuje na své předchůdce jak po designové stránce, tak po hardwarové filosofii, která má za cíl přinést to nejlepší, co se na trhu aktuálně nachází. Na první pohled ale novinku od svého předchůdce jen tak nerozpoznáte a rozdíly má problém odhalit i zkušené oko recenzenta. Je to pro ROG Phone 7 Ultimate výhoda, nebo handicap? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a zpracování

ROG Phone 7 Ultimate by šel shrnout jedním slovem jako masivní. Tomu výrazně napomáhají rozměry 173 × 77 × 10,4 milimetrů a hmotnost 246 gramů. Jak jistě tušíte, ROG Phone 7 Ultimate ani tentokrát není žádný střízlík, jednou rukou ho budete ovládat jen stěží a váhu v kapse kalhot rozhodně poznáte.

Pokud jde o samotný design, ten se příliš výrazně neproměnil. Zadní straně stále dominuje výrazný fotomodul, sekundární displej pro zobrazení uživatelských animací či stavových hlášení, dvířka pro aktivní chlazení s připojeným větrákem a celá řada futuristických prvků. S těmi se letos Asus trochu krotil a díky tomu vypadá telefon decentněji. Bílo-černé provedení se celkově podařilo, potěší také nenápadné modré akcenty okolo hlavního fotoaparátu, vypínacího tlačítka a šuplíku pro SIM. Matné sklo na zadní straně perfektně skrývá otisky prstů, takže telefon nebudete muset v jednom kuse leštit.

Zmínit musím také obsah balení, který je oproti běžnému smartphonu poměrně bohaté. V na dnešní poměry gigantické krabici se kromě zařízení nachází také opletený kabel s nabíječkou, ochranné pouzdro či přídavný větrák pro aktivní chlazení. Krabice zároveň funguje také pro spuštění drobné minihry v rozšířené realitě – detail je to sympatický, ale znovu se k němu vracet rozhodně nebudete.

Displej a hardwarová výbava

Nyní ale k hlavní chloubě, kterou je hardwarová výbava. Přední straně dominuje 6,78″ AMOLED displej od Samsungu s rozlišením 1 080 × 2 448 pixelů, poměrem stran 20,4:9, 165Hz obnovovací frekvencí, maximálním jasem 1 500 nitů, HDR10, ochranou Gorilla Glass Victus či ROG Vision. Ať už jde o podání barev, pozorovací úhly, odezvu na dotyk nebo čitelnost na přímém slunci, tady Asus ROG Phone 7 Ultimate v ničem nenachytáte. Jedná se totiž o jeden z nejlepších mobilních displejů, který aktuálně můžete na trhu najít.

O dostatek výkonu se stará osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v doprovodu grafiky Adreno 740, 16 GB RAM LPDDR5X a 512 GB interní paměti typu UFS 4.0 bez možnosti rozšíření o microSD karty. Stejně jako v případě displeje, ani tady není prakticky žádný prostor, kde by mohl ROG Phone 7 Ultimate nabídnout ještě více, aniž by to nebylo přehnané honění čísel. Z benchmarku AnTuTu si telefon odnesl ultimátní hodnocení 1 366 237 bodů, což asi nikoho nepřekvapí – smartphone je totiž na maximální výkon přímo uzpůsobený.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 7 Ultimate Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 16 GB (LPDDR5X), interní paměť: 512 GB (UFS 4.0), pam. karta:

Rozměry: 173 × 77 × 10,3 mm, hmotnost: 246 g, zvýšená odolnost: IP54 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740,16 GB (LPDDR5X),512 GB (UFS 4.0),173 × 77 × 10,3 mm,246 g,IP54 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2448 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Sony IMX766, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 5 Mpx, makro, selfie kamera: 32 Mpx, panorama, HDR, 4K video Kompletní specifikace

Ostatní výbava za nikterak nezaostává: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 s podporou aptX HD a aptX Adaptive, 5G, všechny relevantní geolokační systémy, jeden USB-C 3.1 Gen 2 s podporou DisplayPort 1.4, druhý USB-C 2.0 na spodní hraně, speciální piny pro AeroActive Cooler 7, 3,5mm audio konektor pro sluchátka, NFC, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP54 nebo čtečka otisků prstů v displeji. Pokud jde o reproduktory, ty hrají čistě a jasně také díky 5magnetovému subwooferu a 2.1 kanálovému zvuku, což bych ostatně od herního telefonu očekával. Čtečka otisků funguje spolehlivě a je bleskurychlá. Pro hráče jsou pak určeny dotykové ovládací prvky AirTriggers na levé straně a nechybí ani možnost telefon v dolní polovině zmáčknout a rychle aktivovat herní režim, stejně jako u předchůdce.

Baterie a výdrž

Pokud jde o baterii, nepouštěl se zde Asus prakticky do žádných experimentů. V zařízení opět najdeme baterii s kapacitou 6 000 mAh (rozdělenou na dva články s kapacitou 3 000 mAh) a podporou 65W rychlého nabíjení s adaptérem HyperCharge se standardem Quick Charge 5.0 a reverzním dobíjením o výkonu 10 W. Na bezdrátové nabíjení musíme i tentokrát zapomenout. Díky použitému procesoru by teoreticky měl telefon vydržet o 15 procent déle, v praxi ale oproti předchůdci velký rozdíl nepoznáte.

Smartphone se může díky velké baterii pyšnit až dvoudenní výdrži při běžném používání, ovšem jakmile zapojíte ventilátor, maximální výkon a nějaký ten náročnější titul, baterie začne rapidně klesat a hodina hraní vám z ní ukousne klidně i 30 procent. Ke hraní rozhodně doporučuji mít telefon připojený k zásuvce – díky funkci energetického bypassu si telefon zvládne brát energii přímo ze sítě a nezatěžuje baterii.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 16 minut 27 minut 42 minut

Co se týče rychlosti dobíjení, zde žádné výrazné zlepšení nečekejte. Ostatně kapacita baterie a maximální nabíjecí výkon ani příliš nedávají prostoru ke kreativitě ze strany Asusu. Na jednu stranu je škoda, že na maximální kapacitu se ROG Phone 7 Ultimate dobije za zhruba 42 minut, na tu druhou se nejedná o žádnou tragédii a s ohledem na životnost baterie se dle mého názoru jedná o opodstatněné řešení.

Operační systém a hry

Operační systém ROG Phone 7 Ultimate je Android 13 s nadstavbou ROG UI. Ta nabízí poměrně široké možnosti úprav, primárně po stránce vzhledu. Přináší ale také celou řadu nových funkcí, spojených především s hraním. Přes jistou robustnost nadstavby je poté překvapením, že do některých částí systému Asus neinvestoval tolik péče – například nastavení Always-on režimu bych si dovedl představit mnohem detailnější.

Zajímavým přídavkem pro hráče a majitele dalších zařízení od Asusu je Armoury Crate. Jedná se o centrum herního příslušenství, které slouží k nastavení, aktualizaci, synchronizaci RGB s ostatními produkty či rozdělení vaší knihovny her. Primární účel je ale herní knihovna se všemi vašimi hrami, přičemž každý jednotlivý titul můžete nakonfigurovat dle svých představ, ať už jde o mapování kláves, makra či výběr režimu výkonu. Nechybí ani položka Zrychlení grafiky, která umožní nastavit anizotropní filtrování, kvalitu filtrování textur nebo antialiasing. Aplikace také obsahuje rychlé informace o stavu zařízení, třeba o teplotě, vytížení, obnovovací frekvenci, nebo baterii. Nastavit si zde můžete jednotlivé herní funkce, a to od sekundárního displeje přes RGB osvětlení až po aktivní chlazení nebo herního džina.

Obavy hráčů mohou být především v oblasti chlazení, ostatně při delším hraní náročnějších titulů se umí telefon pořádně zahřát. Díky systému GameCool 7 ovšem není potřeba mít strach – při krátkém hraní snižuje chladicí směs nitridu boritého (BN) na jedné straně procesoru throttling, o chlazení při středně dlouhém hraní se postará větší odpařovací komora a grafitové pláty ze druhé strany procesoru a při maratónských herních seancích můžete připojit aktivní chlazení AeroActive Cooler 7 s ventilátorem umístěným přímo nad modulem procesoru. Tento typ chlazení využívá umělou inteligenci a Peltierův článek pro vyšší chladicí výkon a díky otvoru AeroActive Portal směruje konstantní proud chladného vzduchu z chladiče na chladicí žebra odpařovací komory.

Co se týče samotného hraní, pokud už máte zkušenosti s předchozími smartphony od Asusu, budete zde jako ryba ve vodě. ROG Phone 7 Ultimate nabízí pohodlný herní zážitek, hry jsou maximálně plynulé a nikde se nesetkáte s žádnými záseky. Při delším hraní jsem nepozoroval žádné extrémní zahřívání, avšak u náročnějších her jako Fortnite či PUBG jsem raději připojil dodávaný větrák.

Co si neodpustím, je drobné rýpnutí ze strany možná až přílišného výkonu, pro který jen obtížně najdete využití. Nejnovější Snapdragon je sice herní bestie, avšak na drtivou většinu her je to jako brát kanón na vrabce. Stejně tak obnovovací frekvenci displeje 165 Hz podporují spíše jednotky her a většina se zastaví na podpoře 120 Hz. Reálné využití herního smartphonu tak má své trhliny, a ačkoli se do budoucna může situace zlepšit, příští rok pravděpodobně opět dostaneme ještě výkonnější telefon. Pokud ale berete ROG Phone 7 Ultimate jako investici do budoucna a v rámci mobilního hraní nechcete nějaký ten pátek vůbec nic řešit, pak dává tato volba o něco větší smysl.

Fotoaparát a záznam videa

Herní telefony jsou obecně zaměřeny primárně na výkon, přičemž fotoaparáty hrají mnohdy druhé či až třetí housle. Ani v případě Asusu ROG Phone 7 Ultimate tomu není jinak. Tchajwanský výrobce si v tomto ohledu ušetřil notný kus práce a letošní model osadil naprosto stejnou sestavou jako v loňském roce. Konkrétně se jedná o tyto fotoaparáty:

hlavní Sony IMX766 s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9, velikostí senzoru 1/1,56“, velikostí pixelů 1 µm a PDAF

širokoúhlý s rozlišením 13 Mpx a světelností f/2.2

makro s rozlišením 5 Mpx

Vzhledem k výkonu není překvapením podpora videí v 8K rozlišení při 24 fps, případně 4K při 60 fps. Bohužel ani tentokrát se nedostalo na optickou stabilizaci obrazu – vystačit se musíte jen s elektronickou. Z praktických zkušeností doporučuji zvolit spíše nižší rozlišení a vyšší snímkovou frekvenci, především kvůli vyšší kvalitě obrazu, menší velikosti souborů a také obecnému nedostatku zobrazovacích panelů s rozlišením 8K, na kterém byste si mohli nahrané záběry přehrát.

Stejné fotoaparáty nutně nemusí znamenat stejné fotografické výsledky, neboť software hraje v mobilní fotografii čím dál tím větší roli. U ROG Phone 7 Ultimate ale žádné dramatické změny nečekejte, výsledky jsou naprosto srovnatelné s loňskými telefony ROG Phone 6 Pro či ROG Phone 6D Ultimate. Za dobrých světelných podmínek telefon umí vykouzlit poměrně povedené snímky, které jsou ostré, mají dobré barevné podání a kvalitní dynamický rozsah.

Širokoúhlý fotoaparát je na tom o poznání hůř, avšak za dobrého světla odvede také poctivý kus práce, byť neostrosti či špatné vyvážení bílé barvy je už v tomto případě mnohem častější. 5Mpx makro snese srovnání především s konkurenčními 2Mpx makro fotoaparáty, přičemž jeho funkci by bez ztráty kytičky mohl převzít třeba širokoúhlý snímač.

Za horších světelných podmínek klesá také kvalita fotografií, objevuje se značné množství šumu, neostrostí a problémy s vyvážením bílé. Hlavní fotoaparát ještě jakž takž dokáže pořídit kvalitní snímek, nad kterým nemusíte příliš přivírat oči, byť i ten potřebuje pro svou práci více světla než některá levnější zařízení. Pokud jde o širokáč, ten raději v noci používejte jen v případě ohrožení života – jeho výsledné fotografie postrádají detaily, teplota barev často ustřeluje mimo realitu a ostrostí se snímky také příliš nehemží.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení

Vylepšením prošla alespoň selfie kamera, která oproti loňské generaci dostala rozlišení 32 Mpx. Selfie maniakům jistě větší porce megapixelů přijde vhod, ale ruku na srdce – excelentní výstup to není. Za dobrých světelných podmínek jste nicméně schopni vytvořit relativně kvalitní autoportréty, stejně jako za zhoršených podmínek.

Výkon telefonu se nehodí jen na hraní, ale také na natáčení videa, protože vyšší rozlišení i snímkovou frekvenci zvládají levou zadní. Pokud chcete mít natáčený obsah v co možná nejvyšším rozlišení, pak je pro vás režim 8K při 24 snímcích za sekundu jako dělaný. Nutno ale upozornit, že kvalita záznamu není dvakrát uspokojivá. Vše totiž není jen o rozlišení – jde také o ostrost, plynulost a rychlé reakce na změnu scény.

V tomto ohledu je lepší zvolit nižší rozlišení 4K a snímkovou frekvenci 60 fps, která se na nahrávání hodí mnohem více a výstup je také kvalitnější. Mírně zklame nahrávaný zvuk, který sice není vůbec špatný, avšak nějak zvlášť nevybočuje z průměru. Přitom zvuk tvoří podstatnou součást videa a dokáže výrazně ovlivnit divácký zážitek.

Nemohu si pomoci, ale v tomto ohledu bych opravdu očekával alespoň nějaký posun, obzvláště u telefonu za několik desítek tisíc korun. Rozumím, že u herního telefonu hráči patrně nevyhledávají špičkové fotoaparáty, přesto ale osadit nový smartphone loňským hardwarem a nevylepšit prakticky nic, to už chce hodně odvahy. Obzvláště v době, kdy se prakticky jediný smysluplný vývoj v oblasti chytrých telefonů odehrává právě u fotoaparátů.

Závěrečné hodnocení

Vyřknout závěrečný verdikt nad Asusem ROG Phone 7 Ultimate není jednoduchý úkol. Jedná se totiž o prvotřídní herní smartphone, který má výkonu na rozdávání, pyšní se skvělým displejem, je přímo dělaný na dlouhé herní seance, má dobrou výdrž na baterii i poměrně rychlé nabíjení a přídavný systém aktivního chlazení jej výrazně odlišuje od konkurence. Takto napsáno, musel bych hodnotit telefon známkami nejvyššími. Jak už asi tušíte, má to jedno velké ale.

Tím je až nečekaně troufalá lenost Asusu. Tchajwanský výrobce nám naservíroval prakticky to stejné jako v loňském roce, přičemž obměnil jen několik málo parametrů. Ačkoli se tedy jedná o jeden z nejvýkonnějších telefonů na trhu, Asus jen vyměnil čipset a mírně vylepšil chlazení. Drobná vylepšení jako vyšší svítivost displeje či lepší podání zvuku ze stereo reproduktorů prakticky ani nestojí za zmínku, natož aby se jednalo o hlavní prodejní tahák.

Přitom oblasti, kde by šlo telefon vylepšit tak, aby si obhájil svou existenci, jsou nasnadě. Třeba fotoaparáty by si určitě zasloužily alespoň mírnou aktualizaci. Takto si sice mohou inženýři z Asusu odškrtnout pro letošek splněno, ale že by si zasloužili své výplaty, mám silné pochybnosti. Doufejme, že v příštím roce se dočkáme vylepšení na více frontách než jen v oblasti použitého čipsetu.

Pro zájemce bude ROG Phone 7 Ultimate dostupný 8. května, přičemž dnes startují předobjednávky. Telefon bude k dispozici pouze v jedné paměťové variantě 16 GB RAM/512 GB interní paměti a bílé barvě za cenu 34 990 Kč. V prodeji bude také základní ROG Phone 7, který se oproti Ultimate liší nejen nižší cenou, ale také absencí aktivního větráku v balení. ROG Phone 7 bude na trhu v bílé a černé barvě za cenu 29 990 Kč za paměťovou variantu 16 GB RAM/512 GB interní paměti, případně za částku 25 990 Kč, pokud si vystačíte s 12 GB RAM/256 GB interní pamětí.

Asus ROG Phone 7 Ultimate 9 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.9/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 7.1/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady nekompromisní výkon

špičkový 165Hz displej

prvotřídní stereo reproduktory

dobrá výdrž a rychlé nabíjení

svižný systém bez zbytečných serepetiček

aktivní ventilátor v balení Zápory minimální množství rozdílů oproti předchozí generaci

průměrné fotoaparáty

vyšší cena

absence bezdrátového nabíjení