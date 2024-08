Revoluce v nakupování? Apple ukázal, jak by si zákazníci mohli vyzkoušet nový iPhone ve Vision Pro

Headset Vision Pro nejspíše v budoucnu dostane novou funkci, alespoň podle nového patentu

V podstatě se má jednat o interaktivní nákup hardwaru

Kdy a jestli vůbec se novinky dočkáme prozatím netušíme

Určitě to znáte – uvažujete o pořízení nového zařízení, třeba iPhonu nebo iPadu, ale máte spoustu otázek. Recenze či videa vám na řadu z nich sice dokáží odpovědět, avšak jak se vám budou držet v ruce či jak se jejich fotoaparáty proměnily oproti minulé generaci je zkrátka lepší si vyzkoušet na vlastní kůži. Zatímco nyní jednoduše musíte vyrazit do nejbližšího obchodu, kde si můžete novinku pořádně osahat, v budoucnu to patrně nebude nutné, alespoň podle nejnovějšího patentu společnosti Apple.

S Vision Pro vyrazíte i na nákupy

Gigant z Cupertina by totiž chtěl využít svůj headset Vision Pro pro jakousi „virtuální předváděčku“, kdy by vás nechal vyzkoušet řadu novinek v rámci svého hardwaru ve virtuálním prostředí headsetu pro smíšenou realitu, aniž byste museli opouštět pohodlí svého domova. Patent konkrétně hovoří o „způsobech virtuálního nakupování, při kterém je uživateli předvedena ukázka výrobku. V některých provedeních jde o interaktivní ukázku v simulovaném virtuálním prostředí, v němž uživatel může se zařízením komunikovat a zařízení na něj reaguje.“

Na ilustračních scénářích si lze například vyzkoušet fotoaparát telefonu tak, že se postaví před simulované prostředí pohoří a v rámci něj si může si prohlédnout fotografie, které by byly pořízeny širokoúhlým fotoparátem a teleobjektivem. Jiný scénář demonstruje, jak zákazník konfiguruje stolní počítač Mac s různými komponenty a v reálném čase vidí dopad na výkon jak ve statistické podobě, tak v ukázce skutečného použití na monitoru. Takto konfigurovaný systém pak lze snadno a rychle zakoupit skrze interaktivní tlačítko. Můžete si například vyzkoušet Mac se základním procesorem a pamětí, pak přejít na rychlejší procesor a větší paměť a zjistit, jak se zvýší výkon.

Cílem je bezesporu vytvořit zážitek co možná nejvíce podobný nákupu v obchodě, přičemž potenciál je v tomto případě ještě mnohem větší. Vytváření vlastních konfigurací počítačů v reálném čase je zkrátka proces, který v obchodě jen tak nevyzkoušíte, stejně tak si neporovnáte kvalitu a úhly záběrů fotografií v rámci zajímavějšího prostředí, než je samotný obchod. Potenciál má tato funkce sice veliký, na druhou stranu zákazník, který bude mít doma headset Vision Pro, patrně vždy nakupuje to nejlepší (a nejdražší), tudíž tuto možnost patrně příliš nevyužije.