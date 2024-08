Retro okénko: Microsoft dominuje softwarovému byznysu už více než tři dekády

Internetové stránky společnosti Microsoft si za dobu existence prošly výraznými změnami

Historie pamatuje na začátky v devadesátkách, i experimenty na přelomu milénia

Současná podoba webu se od roku 2013 příliš nezměnila

Asi nenajdeme člověka, který by nikdy neslyšel o firmě Microsoft. Softwarový gigant z Redmondu získal svou pozici především díky operačnímu systému Windows, jehož tržní podíl se stále pohybuje okolo 75 procent. Produkty Microsoftu využívají lidé po celém světě, ať už jde o zmíněné Windows, kancelářský balík Office, herní konzole Xbox nebo třeba cloudové služby Azure. Společnost i přes některé přešlapy (ehm, Windows Phone), stále drží prst na tepu doby, což se dá říci také o jejich webových stránkách.

Webové stránky Microsoftu jsou svědectvím doby

První verze webových stránek měl Microsoft už v roce 1994 a jak byste asi čekali, jsou velmi poplatné své době. Šedý podklad, kontrastní tyrkysová barva, hromada hypertextových odkazů a výřez s noční oblohou není žádný designérský skvost, nicméně v té době bylo důležité alespoň nějaké funkční stránky mít. O rok později se Microsoft zbavil šedé barvy i designérských výstřelků a proměnil své stránky na seznam hypertextových odkazů se spoustou textu. S ohledem na cenu vytáčeného připojení jistě krok správným směrem. Přeci jen trochu fádní design redmondská společnost oživila v roce 1996, kdy své stránky oživila o nějaké ty barvy a především o ikony.

Rok 1998 byl z pohledu webu Microsoftu přelomový, neboť webové stránky konečně trochu učesal a dal jim trochu štábní kultury. Světle modrá barva se doplňovala s prohlížečem Internet Explorer, který se stal na dlouhá léta synonymem pro internet po celém světě, stejně jako například Seznam u nás. Přehlednější rozložení a decentní zpracování sice nepotěšilo fanoušky barev, ale obchodní partneři byli jistě nadšení. V roce 2000 se Microsoft odhodlal vydat směrem k lehce modernějšímu vzhledu, který ale naplno dokončil až o rok později.

Právě rok 2001 byl z pohledu internetových stránek Microsoftu velmi důležitý. Dominantní modrá barva v záhlaví webu a čistější vzhled do značné míry předznamenal, jak budou webové stránky softwarového giganta ze státu Washington vypadat v příštích letech. Až do roku 2006 stránky vypadaly víceméně stejně, dominovala modrá barva, množství informací a přehledný rozcestník na levé straně. Postupem času také začaly získávat větší prostor fotografie. Zlom nastal mezi roky 2007 až 2011, kdy Microsoft se svým webem hodně experimentoval – nejprve rozdělil rozcestník do malého boxu na pravé straně a část z něj nechal na levé, poté rozcestník přesunul do lišty, kterou umístil pod záhlaví. V roce 2011 opustil web modré barvy a zahalil se do šedé, nicméně tento „redesign“ dlouho nevydržel.

Moderní podobu získaly webové stránky Microsoftu v roce 2013 a s mírnými obměnami si tento design drží až dodnes. Změna se odvíjela od představení nové podoby loga společnosti a také většího důrazu na mobilní operační systém Windows Phone, který měl sice dobře nakročeno, avšak výraznější úspěch bohužel nezaznamenal. Čistý vzhled, méně textu a více fotografií jen potvrzuje kurz, kterým se ubírají všechny ostatní internetové stránky. O jejich dobrém návrhu svědčí také fakt, že právě od roku 2013 až do dnešních dní nepotřebovaly stránky výraznější redesign a prozatím to vypadá, že se ani v dohledné době nějaká radikální změna nechystá.

Microsoft v mnoha směrech udával trendy v minulosti a také v současnosti rozhodně nehraje v řadě oblastí druhé housle. Co se týče webových stránek, ty mohou sloužit jako určitý záznam doby a svědectví o tom, co velké technologické společnosti v dané době považovaly za důležité. V budoucnu se jistě nějaké té větší změny webu dočkáme, ostatně současné trendy už jsou trochu někde jinde, na druhou stranu by se měl Microsoft řídit heslem „neopravuj, co není rozbité“ – jejich web je totiž v současné době nadčasový a pokud se designové trendy nějak výrazněji neposunou, není třeba na tom nic měnit.