Retro okéno: jak šel čas s Bílým domem, sídlem amerických prezidentů

V našem retro okénku jsme se tentokrát podívali na jednu z nejvýznamnějších amerických institucí

Prakticky každý americký prezident během svého zastávání úřadu několikrát změnil web Bílého domu

Poslední roky dominují výrazné fotografie a naopak ubývá textu

Patrně by se asi nenašel nikdo, kdo nikdy neslyšel o Bílém domě. Řeč je samozřejmě o klasicistní budově architekta Jamese Hobana, stojící na adrese 1600 Pennsylvania Avenue NW, v hlavním městě Spojených států, Washingtonu, D. C., a která je už po staletí sídlem amerických prezidentů. O kvalitách či významu samotné stavby by se toho dalo napsat poměrně hodně, nicméně v tomto článku se pojďme podívat na Bílý dům z trochu jiné perspektivy, konkrétně z pohledu jeho webových stránek.

Web Bílého domu jako zrcadlo doby

Bílý dům není na internetu žádný nováček, ostatně jeho webové stránky se objevily už v roce 1995 za úřadování Billa Clintona. Podoba webu byla pochopitelně poplatná své době a kromě úsporného grafického rozhraní nabízela informace o prezidentském páru, novinky související s výkonnou mocí Spojených států či možnost napsat nějaký vzkaz do knihy hostů. Už o rok později se stránky zahalily do krémové barvy a přibyly také novinky, například sekce určená pro děti.

Na přelomu milénia doznaly webové stránky Bílého domu poměrně razantní grafický facelift, kdy se vrátila dominantní bílá barva, kterou tentokrát doplnila modrá. V levém horním rohu se také objevilo logo Bílého domu a nutno podotknout, že změna za prezidentování George W. Bushe byla rozhodně příjemným krokem kupředu. Zajímavá je také možnost stáhnout si novinky v textové či PDF podobě. Ale abychom jenom nechválili, hned o rok později se stránky dočkaly dalšího redesignu, tentokrát však spíše k horšímu.

Rozložení webu do značné míry připomíná starší verze Wikipedie, logo Bílého domu nahradila prezidentská pečeť a důraz je kladen na maximální množství textových informací, ve kterých se musí čtenář zákonitě ztratit. A pokud by se náhodou zorientoval, ozdobné kaligrafické písmo a střídání fontů mu to pro jistotu znovu ztíží. Naštěstí si těchto problémů evidentně byli v Bílém domě vědomi a o pár let později řadu z nejviditelnějších problémů odstranili. Orientace na webových stránkách se tak značně zjednodušila.

Rok 2007 znamenal pro stránky Bílého domu další posun, tentokrát k lepšímu. Zpátky se vrátilo logo této respektované instituce, ubylo textu, stránky se značně provzdušnily a učesána byla také barevná paleta, která upustila od zobrazení vlajky Spojených států, která je sice poměrně povedená, na webu ale funguje stejně špatně, jako příliš složitá prezidentská pečeť. Rozhodně se v tomto případě jednalo o krok správným směrem.

Nástup Baracka Obamy do funkce provázely také změny na webových stránkách Bílého domu. Nejnovější a nejdůležitější informace dostaly prostor hned nahoře, přičemž tentokrát se kladl velký důraz také na fotografii, což je vůbec poprvé, kdy právě fotky zaujaly dominantnější postavení oproti textu. Upravila se také barevná paleta, která začala využívat zlatou barvu, jenž skvěle doplňuje tradiční modrou a bílou. Celkově se web po grafické stránce srovnal a pryč jsou konečně divoké výstřelky z minulosti.

Další větší změnu zaznamenaly stránky v roce 2014. Hlavní nabídka dostala mnohem více prostoru, stejně jako fotografie. Trend, který započal Barack Obama pokračoval i za následujícího prezidenta Donalda Trumpa. Ten, alespoň co se týče webu Bílého domu, naplno potvrdil dominantní postavení fotografie v redesignu z roku 2017, přičemž v období jeho zastávání úřadu se obecně kladl větší důraz na audiovizuální tvorbu, přičemž z textového pohledu na webu přibyl feed z Twitteru, který Trump nadšeně používal. Návrat k textové převaze nastal až za Joe Bidena, který přeci jen důstojnosti prezidentského úřadu svědčí více, než možná až příliš velké fotografie. Jak se budou webové stránky Bílého domu vyvíjet v následujících letech je otázka, nicméně radikálních změn se v dohledné době nejspíše nedočkáme.