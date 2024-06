Retro okénko: MySpace stanovil standard pro sociální sítě, jak je známe dnes

MySpace byla první sociální síť moderního střihu

V dobách své největší slávy měla přes 100 milionů uživatelů a rostla tempem 320 tisíc uživatelů/měsíčně

Neschopnost inovovat a držet krok s dobou nakonec donutila MySpace předat žezlo Facebooku

Sociální sítě jsou tak běžnou součástí našich životů, že si už jen málokdo z nás dokáže vybavit dobu, jak vypadal internet a svět před nimi. Je to přitom jen přibližně dvacet let, co spatřila světlo světa první masivně úspěšná sociální síť zvaná MySpace. Ta má za sebou poměrně bohatou a pestrou minulost a pro někoho je možná překvapením, že je stále ještě v provozu, byť v trochu jiné podobě, než v jaké vznikla.

První sociální síť nového milénia

Psal se první srpen roku 2003, když se na internetu objevila síť s názvem MySpace. Za jejím vznikem stáli bývalí zaměstnanci firem eUniverse a Frendster, kteří se rozhodli vytvořit vlastní sociální síť – Brad Greenspan, Chris DeWolfe, Josh Berman a Tom Anderson. Společnost po svém vzniku uspořádala interní soutěž, kdo zaregistruje nejvíce uživatelů, přičemž eUniverse využila svých 20 milionů uživatelů a e-mailových odběratelů, aby MySpace vdechla život. Doménu MySpace.com původně vlastnila společnost YourZ.com, která ji až do roku 2002 používala jako web pro ukládání a sdílení dat online. Koncem roku 2003 se změnila ze služby pro ukládání souborů na sociální síť.

Zajímavostí je, že v únoru 2005 DeWolfe jednal s Markem Zuckerbergem o převzetí Facebooku, který jej nabízel k prodeji za „pouhých“ 75 milionů dolarů (cca 1,7 miliardy korun). DeWolfe nakonec tuto nabídku smetl ze stolu, neboť podle něj byla cena příliš vysoká. Že se jedná o neprozíravý krok nicméně v té době nebylo příliš jasné. V červenci 2005 společnost News Corporation Ruperta Murdocha v rámci jedné z prvních velkých internetových akvizic koupila MySpace za 580 milionů dolarů (cca 13,5 miliardy korun), přičemž v době akvizice měl MySpace 16 milionů uživatelů a exponenciálně rostl. Během jednoho roku se hodnota MySpace oproti kupní ceně ztrojnásobila.

Akvizice pomohla rapidnímu růstu MySpace

Po akvizici pokračoval exponenciální růst společnosti MySpace. V lednu 2006 se na síti registrovalo 200 tisíc nových uživatelů denně. O rok později už denní nárůst poskočil na 320 tisíc uživatelů, čímž předstihl Yahoo! a stal se nejnavštěvovanější webovou stránkou ve Spojených státech. Společnost ComScore uvedla, že klíčovým faktorem úspěchu webu v USA byla vysoká míra zapojení, kdy si průměrný uživatel MySpace prohlédl více než 660 stránek měsíčně. V roce 2006 MySpace spustil lokalizované verze v 11 zemích Evropy, Asie a Ameriky, včetně MySpace China. Travis Katz, viceprezident pro mezinárodní operace tehdy uvedl, že 30 milionů z 90 milionů uživatelů webu pochází ze zemí mimo Spojené státy.

Stomiliontý účet MySpace byl vytvořen 9. srpna 2006 v Nizozemsku a téhož měsíce MySpace podepsal se společností Google přelomovou dohodu o reklamě, která sociální síti zaručovala 900 milionů dolarů (cca 20,8 miliard korun) během tří let, což bylo o 55 % více, než kolik společnost News Corporation zaplatila za převzetí firmy. Výměnou za to Google získal exkluzivní práva na poskytování výsledků webového vyhledávání a sponzorovaných odkazů na MySpace. Do října 2006 se příjmy MySpace zvýšily z 1 milionu dolarů měsíčně (cca 23 milionů dolarů) na 30 milionů dolarů (cca 700 milionů korun) měsíčně, z čehož polovina pocházela ze smlouvy se společností Google.

MySpace se dařilo i mimo Spojené státy

V polovině roku 2007 byl MySpace největší stránkou sociálních sítí ve všech evropských zemích, kde měl vytvořenou místní pobočku. V červenci 2007 společnost Nielsen//NetRatings oznámila, že aktivní dosah společnosti, tedy procento populace, která stránku navštěvuje, byl ve Španělsku, Francii a Německu desetkrát až patnáctkrát vyšší než u Facebooku, který se umístil na druhém místě a ve Spojeném království MySpace vedl nad Facebookem v poměru dva ku jedné.

Koncem roku 2007 a v roce 2008 byl MySpace považován za přední sociální síť a v návštěvnosti trvale porážel svého hlavního konkurenta Facebook. Vznik Facebooku zpočátku popularitu MySpace příliš nesnížil, neboť v té době byl Facebook zaměřen pouze na vysokoškolské studenty. Postupně se ale nad populární sítí začala stahovat mračna.

Facebook začal svého konkurenta válcovat

V květnu 2009 překonal Facebook MySpace v počtu unikátních návštěvníků v USA a od té doby MySpace trvale ztrácel uživatele. Existuje několik vysvětlení tohoto poklesu, včetně skutečnosti, že se držel své strategie budování publika kolem zábavy a hudby, zatímco Facebook a Twitter neustále přidávali nové funkce, aby zlepšily zážitek z používání sociálních sítí. Problémem bylo také zaměření na reklamu, která webové stránky notně zpomalovala, zatímco konkurenční Facebook v té době představil redesign, který působil svěžím dojmem.

Nestálost sociálních sítí se naplno ukázala v roce 2006, kdy generální prokurátor státu Connecticut Richard Blumenthal zahájil vyšetřování ve vztahu vystavení dětí pornografii na MySpace. Následné mediální šílenství a nedostatek účinného filtru spamu na sociální síti ji notně pošramotilo pověst. Kromě toho měl MySpace zvláštní problémy s vandalismem, phishingem, malwarem a spamem, které se mu nedařilo omezit, takže stránka působila velmi nepřátelsky vůči uživatelům. Tyto faktory byly uváděny jako důvody, proč uživatelé, kteří byli jako teenageři nejsilnějším publikem MySpace v letech 2006 a 2007, hromadně přecházeli na Facebook.

V roce 2009 společnost MySpace provedla změnu designu stránek, aby získala uživatele zpět. To se však mohlo vymstít, protože uživatelé obecně neměli rádi úpravy a změny na Facebooku. MySpace ztratil mezi lednem a únorem 2011 ztratil 10 milionů uživatelů a v předchozích 12 měsících klesl z 95 milionů na 63 milionů unikátních uživatelů. Nejvýraznější pokles návštěvnosti zaznamenal MySpace v únoru 2011, kdy návštěvnost klesla o 44 % oproti předchozímu roku na 37,7 milionu návštěvníků z USA.

Noví majitelé doufali v zázrak

Pokles počtu uživatelů a neschopnost získat inzerenty vedl k dlouhé šňůře nákupů a prodejů. V červnu 2011 MySpace v e-mailu tisku oznámila, že jej převzala společností Specific Media za nezveřejněnou částku, nicméně se hovořilo o 35 milionech dolarů (cca 811 milionů korun), což je výrazně méně, než za kolik MySpace koupil Rupert Murdoch. Ten si ostatně nebral servítky a akvizici MySpace označil jako „obrovskou chybu“. Akvizice vzbudila zájem také kvůli zapojení zpěváka Justina Timberlaka. V únoru 2016 bylo oznámeno, že MySpace a její mateřskou společnost koupila společnost Time, přičemž v lednu 2018 Time zase koupila společnost Meredith Corporation.

V současné době je MySpace vlastněn společností Viant Technology Holding a funguje v režimu pouze pro čtení, protože od začátku roku 2022 nebyly zveřejněny žádné nové články, nahrávání médií je zakázáno, většina obrázků na webu se zdá být nefunkční a stávající skladby nelze přehrávat. Ačkoli je tedy MySpace stále funkční a aktivní, nevypadá to, že by se v dohledné době sociální síť vzchopila a vrátila se zpět na výsluní.