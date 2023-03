Reproduktor We. Hear 2 by Loewe zaujme špičkovými parametry i originálním designem

Atraktivní bezdrátový reproduktor We. Hear 2 By Loewe dorazil na český trh

Nabídne dlouhou výdrž a špičkový zvuk

Je také držitelem hned několika prestižních mezinárodních ocenění

Když se řekne Loewe, patrně si většina uživatelů nic zvláštního nevybaví. Pamětnici si ale jistě vzpomenou na televizory této dříve německé společnosti, jejíž historie sahá až do roku 1923. Ačkoliv se firma stále zaměřuje na výrobu televizorů a spotřební elektroniky, v roce 2019 ji odkoupila investiční skupina Skytec Group a tím nastartovala zcela novou éru.

Jednou z podstatných částí portfolia jsou mimo jiné i reproduktory. Na českém trhu je aktuálně k dispozici repráček We. Hear 2 By Loewe, který se může pochlubit nejen zajímavými technickými parametry, ale také povedeným designem, za který dostal prestižní mezinárodní ocenění od iF Design či Reddot, a také si vysloužil ocenění za nejlepší produkt od EISA v kategorii přenosných reproduktorů.

Bluetooth Speaker We. HEAR 2 - We. by Loewe.

Watch this video on YouTube

Reproduktor We. Hear 2 By Loewe má válcovitý tvar, příjemně kompaktní rozměry 125 × 290 × 121 milimetrů a výraznější hmotnost 2 kilogramy. Potěší také dostupnost hned čtyřech barevných variant, konkrétně šedé, světle šedé, modré a červené. Díky certifikaci podle standardu IPX6 nemusíte mít strach ani z mírného deštíku. Pod stylovým proužkem se nachází čtveřice tlačítek pro párování, ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí, společně s porty pro nabíjení a propojení se zdrojem hudby. To nejzajímavější se ovšem ukrývá uvnitř.

V útrobách má své místo dvojice 15W RMS stereo reproduktorů, které díky dobré optimalizaci odpovídají celkem 60 W výkonu. O propojení s telefonem či jiným zařízením se stará Bluetooth ve verzi 5.0 a standardech A2DP a AVRCP, případně 3,5mm audio konektor. Integrovaná baterie dostala kapacitu 4 000 mAh, která slibuje až 17 hodin přehrávání na jedno nabití. Z 0 na 100 procent se podle výrobce má repráček dobít za přibližně 4 hodiny skrze USB-C port.

Bezdrátový reproduktor We. Hear 2 By Loewe je nově k dispozici na českém trhu za cenu 3 990 Kč, která se sice může zdát jako vyšší, avšak vzhledem ke svým parametrům a designovým kvalitám si jistě tuto částku bez problémů obhájí.