Rekord Honoru Magic V3 v ohrožení? Na obzoru je další ultratenká skládačka

Honor Magic V3 by mohl přijít o post nejtenčí skládačky na světě

Svého rekordmana údajně chystá i společnost Oppo

Připravovaný smartphone Oppo Find N5 má jít na globální trh jako OnePlus Open 2

Letošní léto se neslo ve znamení smartphonů s ohebným displejem, postupně jsme se dočkali skládaček od společností Motorola, Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei a Google. Přestože ještě nedávno byla v tomto odvětví jasnou jedničkou společnost Samsung, čínská konkurence Korejcům ukázala, že se přešlapovat na místě a přinášet téměř neviditelné mezigenerační upgrady se nemusí vyplácet. Značky Honor a Xiaomi se v létě předháněli v tom, kdo dokáže dostat do co nejtenčího těla co nejlepší výbavu. V tuto chvíli má na svém kontě nejtenčí ohebný smartphone Honor, ovšem brzy by mohl o svůj titul přijít.

OnePlus Open 2 může být nejtenčím smartphonem na světě

Podle informátora Digital Chat Station chystá novou skládačku i společnost Oppo – má se jednat o model Oppo Find N5, který pravděpodobně zamíří na globální trh jako OnePlus Open 2. Leaker ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo potvrdil několik detailů, mimo jiné i to, že chystaný telefon se bude extrémně lehký a tenký – jeho tloušťka se má pohybovat mezi 9 a 10 mm.

Oppo Find N5 má být zajímavý i v jiných oblastech. Telefon se údajně dočká nové konstrukce se strukturálním zpevněním a zvýšenou voděodolností. Dočkat se také máme velkého 50Mpx snímače od Sony, vnitřního ohebného displeje s rozlišením 2K+ a třípolohového přepínače profilů. O pohon telefonu se údajně postará dosud nepředstavený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Tetrafobia – výslovnost číslovky 4 se vybraných asijských jazycích podobá slovu smrt, a z tohoto důvodu je považováno za nešťastné. V některých budovách tak například chybí čtvrté patro, čtyřka se také vynechává v telefonních číslech, v adresách, cenách výrobků apod. Čína také údajně kvůli Tetrafobii neusilovala o Olympijské hry v roce 2004, ale až o 4 roky později. Ve světě mobilních technologií se čtyřce vyhýbá například Samsung, který ji vynechává v kódovém označení svých telefonů, společnost Sony například Xperii X4 vydala v asijských zemích jako X3+. Ze stejného důvodu chystaná skládačka od Oppo vynechá označení Find N4 a rovnou poskočí na N5.

Smartphone Oppo Find N5 by měl být představen v Číně v prvním kvartále příštího roku. Globální varianta OnePlus Open 2 tak zřejmě dorazí někdy poté.