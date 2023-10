Regulace AI se zatím nekoná. Evropská unie se nemůže shodnout

Na půdě Evropské unie se připravuje zákon regulující umělou inteligenci

Zákonodárci prozatím postupují pomaleji, než očekávali

Pokud vše půjde podle plánu, zákon by měl být schválen ještě letos

Umělá inteligence je v současné době důležitým tématem nejen v technologickém odvětví. K rapidnímu rozvoji AI mají co říci také politici, kteří by rádi dynamicky se rozvíjející odvětví regulovali, k čemuž je vyzývají také někteří tvůrci pokročilých jazykových modelů či přední osobnosti IT světa, v čele s Billem Gatesem či Elonem Muskem. Minimálně v Evropské unii se o zákonu, který by reguloval umělou inteligenci, už nějakou dobu hovoří, avšak ze současných debat to vypadá, že nařízení jen tak rychle nevstoupí v platnost.

Zákon regulující umělou inteligenci je již v přípravě

Zákonodárci doufali, že se na podobě zákona dohodnou ještě v letošním roce, přičemž v tom příštím by už mohl vstoupit v platnost. Jak informovala agentura Reuters, Španělsko, které v současnosti stojí v čele EU, prosazuje pravidelnější prověřování zranitelnosti a vytvoření odstupňovaného systému regulace v závislosti na počtu uživatelů daného modelu. Právě tento postoj je podle všeho bodem zlomu pro některé zákonodárce. Evropští zákonodárci již vedli tři trialogy (třístranné diskuse mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí) o zákonu upravujícím umělou inteligenci, přičemž čtvrtý se očekává tento týden.

Pokud se strany ani na tomto setkání nedohodnou na finální podobě zákona, je naplánováno další setkání na prosinec letošního roku. Pakliže by k tomuto došlo, zákon se nejspíše nestihne projednat a schválit do konce letošního roku, s čímž někteří aktéři v rámci EU počítali. V jednom z návrhů zákona EU o umělé inteligenci je uvedeno, že by tvůrci modelů byli povinni posuzovat potenciální rizika a podrobovat modely testování v průběhu celého procesu vývoje. Po uvedení na trh by museli zkoumat zkreslení tréninkových dat, ověřovat nasbírané údaje a zveřejňovat technickou dokumentaci.

Některé open-source společnosti vyzvaly EU, aby v diskusi zohlednila i menší společnosti. Tvrdí, že pro některé vývojáře může být náročné dodržovat pravidla, a proto by se mělo rozlišovat mezi ziskovými modely nadací a amatérskými a výzkumnými pracovníky. Mnozí vládní činitelé, včetně těch z USA, poukazují na zákon EU o umělé inteligenci jako na možný vzor, který by mohli následovat při přípravě předpisů týkajících se generativní umělé inteligence. Přestože EU je jedním z prvních regionů, který navrhovanou legislativu projednává, postupuje pomaleji než někteří další mezinárodní hráči. Kupříkladu Čína pravidla upravující umělou inteligenci přijala již letos v srpnu.