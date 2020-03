Redmi Note 9 Pro osvěží střední třídu: čtyři fotoaparáty, obří baterie i příznivá cena

Už pozítří představí značka Redmi nové smartphony z populární řady Note. Premiéra modelů rodiny Note 9 se měla původně odehrát prostřednictvím živé tiskové konference, kvůli koronaviru však nakonec proběhne pouze online premiéra. Pozvánka na akci vyzdvihuje zejména herní výkon a schopnosti čtyřčočkového fotoaparátu.

G(aming) on a #RedmiNote just got so much better! Fasten your seat-belts and brace yourselves for the thrill of a lifetime. #ProCamerasMaxPerformance is launching on 12th March! pic.twitter.com/P0cEP22h8V

— Redmi India (@RedmiIndia) March 9, 2020