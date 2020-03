Realme 6 a 6 Pro jsou nové hity střední třídy. Za hubičku nabízí funkce vlajkových lodí

Společnost Realme, která spadá pod čínské Oppo, dnes představila dvojici smartphonů, jimiž si bude chtít podmanit střední třídu. Nové modely Realme 6 a 6 Pro nabízí oproti svým předchůdcům poměrně zásadní změny, které se naštěstí nepodepsaly na ceně. K tomu navíc Realme přihlazuje svůj první chytrý náramek.

Realme 6 Pro

Začněme nejprve vybavenějším modelem, kterým je Realme 6 Pro. Jedná se o telefon s velkým 6,6“ displejem pokrývajícím značkou část přední strany; rámečky po stranách a nahoře jsou příjemně tenké, širší je pouze bradička pod displejem. Realme svoji novinku vybavilo LCD zobrazovačem s Full HD+ rozlišením na poměru stran 20:9. Obnovovací frekvence zobrazovače je až 90 Hz, u dotykové vrstvy je to ještě o 30 Hz více. Panel má svítivost až 480 nitů a chrání jej sklo Gorilla Glass páté generace. Čtečka otisků do zobrazovače integrována nebyla, výrobce ji osadil na pravou stranu do zamykacího tlačítka.

Nad displej se vešel klasický sluchátkový reproduktor, kvůli duální selfie kamerce však už musel výrobce do zobrazovače „řezat“ – v oválném otvoru se nachází 16Mpx snímač s klasickou optikou o světelnosti f/2.1 a sekundární širokoúhlá 8Mpx kamera se světelností f/2.2. Hlavní fotoaparát na zadní straně je seskupen do oválného fotomodulu v levém horním rohu a skládá se z následujících členů:

Hlavní 64Mpx snímač s optikou o světelnosti f/1.8

Širokoúhlá 8Mpx kamerka s úhlem záběru 119° a světelností f/2.3

Přibližovací fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a až 20x „zoomem“

2Mpx makro senzor se světelností f/2.4

Motorem Realme 6 Pro se stal čipset Qualcomm Snapdragon 720G, který je spárován s 6 nebo 8 GB RAM, pro potřeby uživatele je připraveno 64 nebo 128GB úložiště s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Jejím vložením se navíc neochudíte o funkci dualSIM, v šuplíčku se nacházejí tři pozice.

Akumulátor v těle telefonu se pyšní kapacitou 4 300 mAh a dobíjí se pomocí USB-C portu s maximálním podporovaným výkonem 30 Wattů; za půl hodiny je možné telefon dobít z nuly na 68 procent, úplného dobití dosáhnete za hodinu. Potěšující je zachování tradičního sluchátkového portu. Operačním systémem je Android 10 doplněný o prostředí realme UI 1.0.

Realme 6

Druhý představený telefon se svým bratříčkem sdílí design i část výbavy, je však decentně menší; výrobce totiž sáhl po menším 6,5“ displeji. Stále se jedná o LCD panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Otvor pro selfie kamerku již není oválný, neboť z čelní strany byla odstraněna širokoúhlá kamerka a nachází se zde pouze tradiční 16Mpx snímač se světelností objektivu f/2.0.

Hlavní fotoaparát na zadní straně zůstal čtyřčočkový, je prakticky stejný jako v případě Realme 6 Pro, pouze přibližovací kameru výrobce nahradil méně použitelným 2Mpx monochromatickým senzorem. Čtečka otisků prstů si ponechává své umístění na boku telefonu.

Motorem Realme 6 je čipset MediaTek Helio G90T, který je spárován se 4, 6 nebo 8 GB RAM. Kapacita vnitřního úložiště může být 64 nebo 128 GB, stále však existuje možnost rozšíření paměťovou kartou bez nutnosti obětovat funkci dual SIM. Přítomen je i sluchátkový jack doplňující USB-C pro dobíjení akumulátoru. Ten má v tomto případě kapacitu 4 300 mAh a podporu rychlého dobíjení s maximálním výkonem 30 Wattů.

Realme Band

Posledním představeným produktem se stal náramek Realme Band. Vzhledem trochu připomíná náramky od Fitbitu, jeho barevný pásek plynule přechází v černý modul osazený 0,96“ LCD panelem s dotykovou vrstvou. Náramek je dále vybaven snímačem tepové frekvence a akcelerometrem, jejichž schopnosti využívá při monitorování sportovních aktivit a spánku.

Náramek splňuje odolnostní krytí IP68 a jeho 90mAh baterie má vydržet až 7 až 10 dní při kontinuálním záznamu tepové frekvence. Párování s chytrým telefonem probíhá skrze Bluetooth 4.2 LE, kompatibilní jsou všechny telefony s Androidem 5.0 a vyšším.

Ceny a dostupnost

Realme 6 Pro půjde do prodeje v příštím týdnu v modré a oranžové barvě, ceny pro indický trh jsou stanoveny následovně:

6 + 64 GB za 16 999 INR (asi 5 300 korun bez DPH)

6 + 128 GB za 17 999 INR (asi 5 600 korun bez DPH)

8 + 128 GB za 18 999 INR (asi 5 900 korun bez DPH)

Realme 6 bude v Indii nabízen v modré a bílé barvě od 11. března, ceny jsou následující:

4 + 64 GB za 12 999 INR (asi 4 tisíce korun bez DPH)

6 + 128 GB za 14 999 INR (asi 4 700 korun bez DPH)

8 + 128 GB za 15 999 INR (asi 5 tisíc korun bez DPH)

Náramek Realme Band půjde do prodeje v černé, zelené a žluté barvě, dostupný bude od 9. března za cenu 1 499 INR (asi 500 korun bez DPH).

O dostupnosti nových produktů Realme na českém trhu nemáme prozatím žádné informace.