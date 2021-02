Redmi Note 10: fotografie krabiček potvrzují design a vysoké rozlišení fotoaparátu

Už příští týden bude odhalena nová řada smartphonů Redmi Note 10, kterou pravděpodobně budou tvořit čtyři různé modely. Šéf indického zastoupení Xiaomi Manu Kumar Jain krátce před premiérou zapózoval s prodejní krabičkou nejvyššího modelu řady a odhalil tak některé detaily.

As promised here's the first exclusive look of the all-new #RedmiNote10 series! 🤩#RedmiNote: India's most-loved Smartphone series! Starting from 1st to now the 10th gen., it's been a #10on10 journey. 🙏

Love #108MP 📸. RT if you too love this #MadeInIndia phone.

I ❤️ #Redmi pic.twitter.com/fdkRhle0Ka

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 26, 2021