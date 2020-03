Redmi a Realme ruší tiskové konference. Své novinky kvůli koronaviru představí online

Značky Redmi a Realme, které patří společnostem Xiaomi a Oppo, plánují v příštích dnech odhalení svých smartphonů. Původně se měli novináři dočkat klasických tiskových konferencí, kvůli koronaviru však byly akce zrušeny a premiéry proběhnou pouze online.

Jako první se měla odehrát tiskovka Realme, a to již tento čtvrtek 5. března v Indira Gandhi Indoor Stadium. Termín i místo akce zůstanou stejné, ovšem akce se odehraje bez přítomnosti publika; to si bude moci premiéru naladit na YouTube kanále Realme India, akce začne v 8:00 našeho času.

Realme odhalí smartphone Realme 6, přičemž upozorňuje, že se nebude jednat o nástupce modelu Realme 5, ale o nástupce modelu Realme 5 Pro. Pokud tedy bude odhalen i model Realme 6 Pro, bude se patrně jednat o telefon postavený ještě o něco výše.

From the pricing perspective, realme 6 is not a successor of realme 5. Our product portfolio has been redefined. #realme6 is our new pro. Hope this clarifies price part. 👆 See you on 5th March, watch it live! pic.twitter.com/jKLHNZrnTZ

Značka Redmi měla svoji tiskovou konferenci naplánovanou na 12. března, rovněž v Indii. Kvůli koronaviru se akce pro novináře neodehraje, odhalení řady telefonů Redmi Note 9 proběhne pouze online, stream z akce bude k dispozici na stránce mi.com a na sociálních médiích.

📢#Note the update: Due to recent reports of COVID-19 #CoronaOutbreak in certain parts of the country, we've decided to not host product launch events on-ground in March.

This is keeping in mind safety of fans, media friends, employees & partners. I urge you all to stay safe. 🙏 pic.twitter.com/SOdDZtSkmo

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 3, 2020