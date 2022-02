Red Magic 7 a 7 Pro jsou herní bestie. Těšte se na 165Hz displej a na neviditelnou selfie kameru

Značka Nubia dnes představila novou generaci svých herních smartphonů Red Magic. Opět se jedná o perfektně vybavené telefony se spoustou funkcí ušitých na míru těm nejnáročnějším mobilním hráčům. Nubia neponechala nic náhodě a do smartphonů Red Magic 7 a 7 Pro nasadila vlastní herní čip, účinné chlazení, rychlý displej, a také velmi výkonné nabíjení.

Red Magic 7 a 7 Pro: herní smartphony na první pohled

Čerstvě představené smartphony se rozhodně nesnaží maskovat fakt, že jsou určené do hráčských rukou, právě naopak. Jejich design přímo křičí do světa, že se jedná o herní bestie se vším všudy. Zadní strana je plná různých grafických prvků, uprostřed pak dominuje podlouhlý modul ukrývající v horní části trojici fotoaparátů.

Telefon bude k dispozici v divoké barvě Cyber Neon, poté ve střídmější Night Kniht a nakonec v průsvitné variantě Deuterium Transparent Edition. Zatímco první dvojice je vybavena svítícím logem výrobce a „dýchajícím“ RGB osvětlením, u transparentní edice se navíc ještě umí rozsvítit ventilátor v levém horním rohu zad.

Rychlé displeje a poddisplejová selfie kamerka

Přední straně obou telefonů dominuje velký 6,8“ displej, ovšem u základní varianty je obalen širšími rámečky, takže celý telefon má větší fyzickou velikost. V obou případech se jedná o AMOLED zobrazovač s Full HD+ rozlišením na poměru stran 20:9, v ostatních parametrech se ale displeje liší:

Základní model má vyšší maximální obnovovací frekvenci (až 165 Hz), ovšem pomalejší frekvenci snímání dotyků (720 Hz). Maximální jas činí 700 nitů.

U varianty dochází k překreslování obrazu v maximální frekvenci 120 Hz, avšak snímání dotyků je rychlejší (960 Hz). Maximální jas je 600 nitů.

V obou případech je do displeje zabudována čtečka otisků prstů. Výrobce si také vtipně poradil s umístěním selfie kamerky – any nebylo nutné dělat do displeje otvory nebo výřezy, umístil ji u základního modelu do horního rámečku a u varianty Pro přímo pod zobrazovač. V prvním případě má rozlišení 8 megapixelů, v druhém 16.

Hlavní fotoaparát je v obou případech stejný, máme zde hlavní 64Mpx kameru, širokoúhlý 8Mpx snímač s úhlem záběru 120° a nakonec 2Mpx makro kamerku.

Výkonná herní bestie

Srdcem obou smartphonů je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, který doplňuje speciální herní koprocesor Red Core No. 1 starající se o zpracování zvuku, světla, vibrací a dotykových vstupů. Celý tento systém je osazen speciálním chladícím systémem pojmenovaným ICE 8.0. Jedná se o chladící strukturu složenou z devíti vrstev, jejíž součástí je mimo jiné kompozitní fázový disipační materiál, nový tepelně vodivý gel, výparníková komora a grafitová deska. Jen samotná výparníková komora má být rozložena na plochu 41 279 mm čtverečních.

Chlazení telefonu není pouze pasivní, ale i aktivní. Zajišťuje jej malý turboventilátor schopný roztočit se až 20 tisící otáčkami za minutu. Ventilátor má být velmi tichý (28 db) a má být schopný snížit teplotu CPU až o 16°C. Díky mřížkám v bocích a na zádech telefonu má být proudění vzduchu až o 35 procent účinnější než u minulé generace. Pokud by vám ani toto chlazení nestačilo, bude možné zakoupit externí chladič Turbo Cooler, který účinnost odvodu tepla ještě zvýší.

Oba telefony nabídnou velkorysou kapacitu pamětí – základní model bude možné zakoupit až s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, varianta Pro bude k mání až s 18 GB RAM a 1TB úložištěm. Slot na paměťovou kartu chybí, do telefonu však lze vsadit dvojici SIM karet operujících v sítích 5G. Jinak jsou podporovány ještě bezdrátové standardy Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a NFC. Milovníky hudby potěší přítomnost jak sluchátkového jacku, tak i stereoreproduktorů.

Rekordně rychlé nabíjení

Přestože má základní Red Magic 7 větší tělo, najdete v něm menší akumulátor s kapacitou 4 500 mAh s podporou rychlého dobíjení výkonem až 120 wattů. Fyzicky menší Red Magic 7 Pro má ve svých útrobách 5 000mAh akumulátor, který lze dobíjet výkonem až 135 wattů. Bezdrátové nabíjení v obou případech chybí. Zajímavé je, že k obou telefonů dostanete ultravýkonnou GaN nabíječku s výkonem 165 wattů.

Cena a dostupnost

Oba telefony půjdou do prodeje nejprve v Číně, a to od 21. února; o den později by měly být uvedené i na globální trh s dostupností od 10. března. Ceny jednotlivých variant jsou následující:

Model Varianta Cena v CNY Cena v CZK Red Magic 7 8+128 GB 3 999 CNY asi 13 600 korun (bez DPH) 12+128 GB 4 399 CNY asi 14 900 korun (bez DPH) 12+256 GB 4 799 CNY asi 16 300 korun (bez DPH) 12+256 GB (Transparent Edition) 4 899 CNY asi 16 600 korun (bez DPH) 16+512 GB (Transparent Edition) 5 499 CNY asi 16 700 korun (bez DPH) Red Magic 7 Pro 12+128 GB 4 799 CNY asi 16 300 korun (bez DPH) 12+256 GB 5 199 CNY asi 17 600 korun (bez DPH) 16+256 GB 5 599 CNY asi 19 000 korun (bez DPH) 12+256 GB (Transparent Edition) 5 299 CNY asi 18 000 korun (bez DPH) 16+256 GB (Transparent Edition) 5 699 CNY asi 19 300 korun (bez DPH) 18+512 GB (Transparent Edition) 6 499 CNY asi 22 000 korun (bez DPH) 18 GB + 1 TB (Transparent Edition) 7 499 CNY asi 25 400 korun (bez DPH)

Za externí ventilátor Turbo Cooler pak zaplatíte 199 juanů (asi 700 korun bez DPH), za magnetický chladič REDMAGIC pak 299 juanů (asi tisíc korun bez DPH).